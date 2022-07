Moncler : Stifel abaisse son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Moncler avec un objectif de cours abaissé de 60 à 53 euros, assumant un multiple P/E (cours sur BPA) cible plus bas, en ligne avec ce qu'il a fait dans le reste de sa couverture.



Avant les semestriels du groupe italien de vêtements haut de gamme (27 juillet), le broker indique laisser ses projections d'EBIT inchangées pour 2022 et 2023, des prévisions de ventes un peu plus élevées compensant des hypothèses de marge légèrement plus basses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.