Moncler : Stifel ajuste son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Moncler avec un objectif de cours ajusté de 62 à 60 euros, pour refléter une dévalorisation récente de son ensemble de pairs et malgré des prévisions de profit opérationnel 2022-23 rehaussées de 3%.



Le broker explique voir du potentiel de hausse de valorisation plus important dans les autres dossiers du luxe qu'il suit, et note que Moncler se traite sur un P/E 2022 de 27 fois, 'pas très loin de sa moyenne prospective de long terme de 25 fois' sur ses prévisions.



Avant le point d'activité du premier trimestre, prévu le 4 mai, Stifel déclare anticiper un chiffre d'affaires de 568 millions d'euros, en croissance de 51% à taux de changes constants, dont 23% en organique.



