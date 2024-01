(Alliance News) - Moncler Spa a annoncé que Double R Srl et Venezio Investments Pte Ltd ont annoncé le retrait de Venezio de Double R conformément aux dispositions des statuts et de l'accord d'investissement.

Venezio détient une participation d'environ 16,843% du capital social de Double R, tandis que Double R détient à son tour environ 23,721% du capital social de Moncler.

Aux fins du retrait, Double R et Venezio entameront et exécuteront la procédure prévue par les statuts actuels de Double R et l'accord d'investissement, à la suite de quoi Double R cédera à Venezio un certain nombre d'actions ordinaires de Moncler. Le nombre exact d'actions sera communiqué à l'issue de la procédure.

"La décision de Venezio de convertir sa participation dans Double R en actions Moncler est l'évolution naturelle de ce partenariat à long terme avec Moncler. Venezio deviendra un actionnaire direct de Moncler et se réjouit des opportunités à venir", a expliqué la société dans une note.

Vendredi, Moncler a clôturé en baisse de 0,2 pour cent à 51,44 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

