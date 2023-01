Futures en baisse ; semaine de la banque centrale

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - selon le marché à terme - devraient ouvrir en baisse lundi, les investisseurs attendant les décisions sur les taux d'intérêt prises cette semaine par les principales banques centrales.

"Le bon début de l'année 2023 semble avoir fait place à un peu de prudence pour les marchés en Europe, alors que nous nous tournons vers les trois réunions des banques centrales cette semaine et le type de perspectives peintes par la Réserve fédérale, la BCE et la Banque d'Angleterre, et plus important encore, combien de hausses de taux supplémentaires nous pouvons nous attendre à voir après la semaine prochaine", a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets UK.

Ainsi, le FTSE Mib a perdu 82,50 points, après avoir clôturé en hausse de 0,8 pour cent à 26 435,75 vendredi soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 35,50 points, le CAC 40 de Paris a perdu 23,80 points et le DAX 40 de Francfort a perdu 56,50 points.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation a clôturé en baisse de 0,5 pour cent à 43 450,33 vendredi soir, la petite capitalisation a augmenté de 0,3 pour cent à 29 680,23 et la croissance italienne a gagné 0,4 pour cent à 9 644,74.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Saipem a clôturé en tête avec un gain de 4,3 %.

La mode s'est également bien portée, avec Moncler qui suit avec une hausse de 2,7 %.

STMicroelectronics a terminé le podium en hausse de 2,4 %, au lendemain de la publication des chiffres préliminaires du chiffre d'affaires et des bénéfices pour le dernier exercice et le dernier trimestre, voyant tous les indicateurs progresser à deux chiffres.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 24% en glissement annuel au quatrième trimestre, à 4,24 milliards de dollars contre 3,56 milliards de dollars à la même période de l'année précédente, tandis que pour l'ensemble de l'année, il a progressé de 26% à 16,13 milliards de dollars contre 12,76 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net a augmenté de 66% au cours du trimestre, passant de 750 millions de dollars à 1,25 milliard de dollars - avec un bénéfice par action après dilution passant de 0,82 à 1,32 dollar - tandis que, pour l'ensemble de l'année, il a augmenté de 98%, passant de 2,00 à 3,96 milliards de dollars, avec un bénéfice par action après dilution passant de 2,16 à 4,19 dollars.

Pirelli, en revanche, s'est assis en bas de l'échelle, en baisse de 1,4 %, talonnant Telecom Italia, qui a baissé de 0,6 %.

Dans le segment des cadets, Safilo a chuté de 8,7 % à 1,45 euro. Le conseil d'administration a déclaré avoir examiné certains des principaux chiffres préliminaires pour l'exercice 2022, faisant état de revenus de 1,07 milliard d'euros, en hausse de 11 % par rapport aux 969,6 millions d'euros de la même période l'année dernière. Au quatrième trimestre de l'année, le chiffre d'affaires net préliminaire s'est élevé à 245,4 millions d'euros, soit une hausse de 5,7 % par rapport aux 232,2 millions d'euros du quatrième trimestre 2021.

Piaggio, en revanche, a augmenté de 3,6 %. La société Vespa a publié jeudi les chiffres préliminaires de l'exercice 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 2,09 milliards d'euros au 31 décembre, en hausse de 25 % par rapport aux 1,67 milliard d'euros déclarés pour l'ensemble de l'année 2021.

Le conseil d'administration de Salvatore Ferragamo - dans le vert à hauteur de 1,9 % - a déclaré jeudi qu'il avait fait état d'un chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2022, contre 1,13 milliard d'euros pour la même période l'année dernière.

De' Longhi a cédé 2,6 pour cent après avoir annoncé jeudi son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2022 de 3,16 milliards d'euros, en baisse de 2,0 pour cent par rapport à l'exercice 2021 et de 5,9 pour cent à taux de change constant.

Au quatrième trimestre, précise la société dans une note, les revenus se sont élevés à environ 1,03 milliard d'euros, soit une baisse de 4,0 % - ou de 7,0 % à taux de change constant - par rapport à la même période en 2021.

Sur les petites capitalisations, Caleffi a clôturé dans le vert de 0,5%, après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration avait décidé d'acheter à Giuliana Caleffi les 30% restants du capital social de sa filiale Mirabello Carrara, une société spécialisée dans la production, l'achat et la vente de textiles pour la maison sous ses propres marques et sous licence de marques de mode faisant autorité, et de signer le contrat d'achat et de vente correspondant.

La transaction porte sur la vente de 30 % du capital social de Mirabello à Giuliana Caleffi pour 1,5 million d'euros.

Emak a terminé l'année en baisse de 5,6 pour cent, après avoir annoncé vendredi qu'elle avait déclaré des revenus consolidés de 606,6 millions d'euros pour l'exercice 2022, contre 588,3 millions d'euros pour la même période de 2021, marquant une croissance de 3,1 pour cent.

Parmi les PME, en revanche, Fenix Entertainment a clôturé inchangé à 2,00 EUR par action, après avoir annoncé la signature d'un accord de partenariat préliminaire avec la société technologique Epico Play visant à créer des contenus audiovisuels inédits et exclusifs principalement dans le monde du divertissement sportif.

Le groupe ICF - dans le vert à hauteur de 4,6 pour cent - a présenté jeudi ses résultats consolidés préliminaires pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires pour la période estimé à 88 millions d'euros, en hausse de 17 pour cent par rapport aux 75,7 millions d'euros de la même période l'année dernière.

L'Ebitda a également augmenté pour atteindre un montant estimé à 7,5 millions d'euros, soit une hausse de plus de 40 % par rapport aux 5,2 millions d'euros de l'année précédente.

Labomar - dont le cours est stable à 8,28 euros par action - a indiqué jeudi qu'elle a terminé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé préliminaire du groupe d'environ 92 millions d'euros, en hausse de 42 % par rapport aux 65 millions d'euros de 2021.

Le chiffre de 2021, précise l'entreprise, inclut - outre les valeurs de Labomar et des Entreprises ImportFab - le chiffre d'affaires des sociétés acquises en cours d'année, à savoir le Groupe Welcare à partir du second semestre et Labiotre pour le mois de décembre uniquement.

À New York, vendredi soir, le Dow a clôturé dans le vert de 0,1 %, le Nasdaq en hausse de 1,0 % et le S&P 500 dans le vert de 0,3 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,1 pour cent, le Hang Seng a baissé de 2,4 pour cent, tandis que le Nikkei a clôturé en hausse de 0,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a évolué à USD1.0864 contre USD1.0857 à la clôture vendredi. La livre, quant à elle, valait 1,2393 USD contre 1,2374 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,21 USD le baril, contre 86,78 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 931,15 USD l'once, contre 1 931,10 USD l'once la session précédente.

Le calendrier économique de lundi débute à 0900 CET en Espagne avec les données sur l'inflation, l'indice des prix à la production et les ventes au détail.

A 1000 CET, c'est au tour de la balance commerciale hors UE de l'Italie.

Au même moment arrive le PIB de l'Allemagne, tandis qu'à 1100 CET c'est le tour de l'indice des prix à la production de l'Italie.

Toujours à 1100 CET, c'est le tour de l'enquête de conjoncture de la zone euro, de la confiance des consommateurs, des attentes d'inflation des consommateurs et du sentiment pour les secteurs des services et de l'industrie.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Clabo, Fervi, Rocket Sharing Company et UniCredit sont attendus.

