Moncler S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de doudounes de luxe. En outre, le groupe propose des vêtements d'hiver (manteaux, pantalons, polos et pull-overs), des chaussures, des sacs et des accessoires (gants, chapeaux, écharpes et cols). Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de détail (80,5%) : détention, à fin 2022, d'un réseau de 251 points de vente implantés en Europe-Moyen Orient-Afrique (88), en Amérique (38) et Asie (125) ; - distribution en gros (19,5%) : détention, d'un réseau de 63 points de vente. La répartition géographique du CA (hors Stone Island) est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (36,5%), Asie (46,8%) et Amérique (16,7%).

Secteur Habillement et accessoires