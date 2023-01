Le Mib ouvre en baisse, le pétrole se redresse

(Alliance News) - Le Mib a ouvert en baisse conformément aux prévisions d'IG ce jeudi matin, le secteur pétrolier tentant de se reprendre après avoir clôturé en baisse la nuit dernière. Entre-temps, le procès-verbal de la réunion de nuit de la Fed a clairement indiqué que la banque souhaite voir "d'autres preuves" pour confirmer que l'inflation est sous contrôle.

"Par conséquent, la banque centrale américaine devrait continuer à augmenter les taux d'intérêt, la politique agressive continuant à entraver les actions en 2023", comme le commente Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor.

Ainsi, le FTSE Mib cède 0,2 pour cent à 24 813,06

Le FTSE 100 ouvre dans le vert de 0,2% à 7.599,96, le CAC 40 à Paris est en baisse de 0,5% à 6.741,10 et le DAX 40 à Francfort est dans le rouge de 0,4% à 14.436,47.

En Asie, la Chine a connu une nouvelle baisse de l'activité dans le secteur des services en décembre, selon les données de S&P Global présentées jeudi, tandis que les entreprises ont signalé une baisse moins importante de l'emploi.

L'indice PMI Caixin China General Services a grimpé à 48,0 en décembre, après avoir atteint son plus bas niveau en six mois (46,7) en novembre, tandis que l'indice PMI Caixin Composite est passé de 47,0 en novembre à 48,3 en décembre, signalant une baisse de l'activité commerciale pour le quatrième mois consécutif.

Au Japon, la confiance des consommateurs a augmenté en décembre, selon les données de l'Institut de recherche économique et sociale, publiées jeudi.

L'indice de confiance des consommateurs était de 30,3 au cours du dernier mois de l'année, en hausse de 1,7 point par rapport à 28,6 en novembre.

Parmi les cotations mineures de l'Italie, la moyenne capitalisation a gagné 0,2 pour cent à 40 739,24, la petite capitalisation était légèrement dans le vert à 28 302,28 et l'Italie croissance était au-dessus du pair à 9 400,83.

Sur la liste principale baissière de Piazza Affari, les huiles se sont rétablies. Tenaris s'est redressé après la clôture d'hier et a pris la tête avec 1,0%. Saipem s'est également bien comporté, avec une hausse de 0,4 %, et Eni est resté dans le vert, tandis que Erg a gagné 0,4 %.

Moncler donne une hausse de 0,1%, Bernstein ayant relevé son prix cible de 54,00 euros à 60,00 euros.

Snam perd 0,6%, après avoir annoncé mardi que les stocks de gaz naturel au 31 décembre 2022 dans les installations de stockage de sa filiale Stogit s'élèvent à 9,3 milliards de mètres cubes, plus 4,5 milliards de mètres cubes de stockage stratégique.

Cette quantité est supérieure d'environ 2,6 milliards de mètres cubes au stock de 6,7 milliards de mètres cubes à la fin de décembre 2021.

Sur le Mid-Cap, Industrie De Nora mène la liste avec une augmentation de 1,0 pour cent, tandis que Juventus ouvre en hausse de 0,6 pour cent après une hausse de 1,6 pour cent la veille.

PharmaNutra abandonne 0,8 % après un rallye de 2,4 % à la clôture. La société a annoncé la signature de trois nouveaux accords commerciaux internationaux pour la distribution de produits des lignes SiderAL® et Cetilar® en République indonésienne, au Koweït et au Mexique.

Avec la conclusion de ces nouveaux contrats, le groupe PharmaNutra compte désormais 47 distributeurs dans 70 pays en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

Webuild a cédé 0,2 pour cent. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait acheté 40 500 de ses propres actions ordinaires dans la semaine du 28 au 30 décembre 2022 inclus.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 1,3837 euro par action, pour une valeur totale de 56 040,74 euros.

Sur le marché des petites capitalisations, BasicNet a ouvert en hausse de 1,8 pour cent. La société a indiqué vendredi qu'elle avait acheté 16 500 de ses propres actions ordinaires entre le 27 et le 30 décembre.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 5,4810 euros par action, pour une valeur totale de 90 440,50 euros.

À ce jour, la société détient 3,9 millions d'actions propres, soit 7,2 % de son capital social.

Civitanavi Systems n'est pas encore commercialisé. La société a annoncé qu'elle a signé un accord de décision avec les autorités fiscales italiennes qui permettra à la société d'accéder à l'avantage fiscal de la Patent Box pour la propriété intellectuelle pour les brevets et le savoir-faire.

L'avantage fiscal pour la période de cinq ans 2017-2021 sera comptabilisé dans les états financiers de 2022 et la quantification aura lieu lors de l'établissement des états financiers.

Parmi les PME, Clabo a gagné 10%, en tête, après avoir annoncé mercredi que sa filiale américaine Howard McCray avait conclu deux accords commerciaux d'une valeur totale de 750 000 USD, soit 710 000 EUR, avec deux chaînes de magasins opérant dans le canal HoReCa.

Les deux accords commerciaux portent sur des livraisons à effectuer en 2023 pour des produits de la ligne "Dairy - Multipurpose".

Le cercle s'ouvre de 2,4 %. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait signé un nouveau contrat par le biais du réseau commercial Log@Sea pour fournir des solutions avancées d'automatisation des portes à un important terminal polyvalent de la mer Tyrrhénienne.

"La commande, dont la valeur dépasse 145 000 euros, porte sur la mise en œuvre d'un projet complet de composants matériels spécialisés et du logiciel Milos pour la gestion des procédures de contrôle d'accès des véhicules et des unités de transport intermodal. Cela confirme l'actualité et la confiance du marché dans les solutions qui sous-tendent notre plan Connect 4 Agile Growth", a expliqué Luca Abatello, président et CEO.

Pharmacosmo est en hausse de 3,0 %. La société a annoncé mercredi que son PDG, Fabio de Concilio, a acheté 12 297 actions ordinaires de la société.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,8312 euro par action, pour une contrepartie totale de 22 518,26 euros.

Dans d'autres transactions, de Concilio a acquis 14 327 actions supplémentaires de la société, à un prix moyen de 1,9856 EUR par action, pour une valeur totale de 28 447,69 EUR.

En Asie, le Nikkei 225 a clôturé dans le vert de 0,4 pour cent à 25 820,80, le Hang Seng était en hausse de 1,3 pour cent à 21 052,17 et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 1,0 pour cent à 3 155,22.

À New York, dans la nuit, le Dow a clôturé en hausse de 0,4 % à 33 269,77, le Nasdaq a fini en hausse de 0,7 % à 10 458,76 et le S&P 500 a baissé de 0,8 % à 3 852,97.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0623 contre USD1.0619 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2020 USD contre 1,2048 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 78,41 USD le baril, contre 78,34 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 848,71 USD l'once contre 1 865,60 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 1030 CET, pour le Royaume-Uni vient le PMI composite et le PMI du secteur des services.

De retour en Italie, à 1100 CET, c'est le tour de l'indice des prix à la consommation pour décembre et, depuis la zone euro, de l'indice des prix à la production.

Outre-mer, à 1430 CET, les données sur les exportations, les importations et les demandes d'allocations chômage arrivent.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

