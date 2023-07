(Alliance News) - Piazza Affari a confirmé les prévisions des marchés à terme et a ouvert la séance de lundi à la baisse, au cours de laquelle aucun événement économique ou corporatif particulier n'est attendu dans la zone euro et aux États-Unis.

Pendant ce temps, Scope a confirmé la note de crédit à long terme de l'Italie à 'BBB+' avec une perspective stable. Les notes à court terme ont été confirmées à "S-2".

Les finances publiques de l'Italie bénéficient des mécanismes de soutien de l'UE, de la diversité économique, de la stabilité politique récente et de la prudence fiscale, a déclaré vendredi Scope Ratings GmbH, qui a confirmé les notes de la dette publique de l'Italie.

Pendant ce temps, l'Asie est restée orpheline de Tokyo et de Hong Kong. Alors que la bourse japonaise devait fermer en raison du Navy Day, les transactions à Hong Kong n'ont pas eu lieu en raison d'une alerte au typhon Talim. Parmi les grandes places asiatiques, seul le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,9 %, à 3 209,63 points, après la publication des données relatives au produit intérieur brut chinois.

L'économie chinoise a progressé de 6,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre, un chiffre qui dément le ralentissement de la reprise post-pandémique du pays et qui, selon les analystes, est gonflé en raison de la faible base de comparaison avec les années 2022 "dévastées" par les mesures anti-covidés.

Sur la Piazza Affari, le FTSE Mib a baissé de 0,3 % à 28 565,30 au début, le Mid-Cap a baissé de 0,7 % à 42 475,49, le Small-Cap a perdu 0,1 % à 26 596,03 tandis que l'Italy Growth a augmenté de 0,2 % à 9 102,77.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était juste en dessous du pair à 7 433,13, le CAC 40 de Paris a baissé de 0,8 pour cent à 7 319,45 et le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,3 pour cent à 16 057,09.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Generali a augmenté de 0,4 % après que Barclays a relevé son prix cible de 17,00 EUR à 18,70 EUR, tout en confirmant sa recommandation de "sous-pondération".

Banco BPM a augmenté de 1,4% après avoir signé un accord contraignant vendredi avec Gruppo BCC Iccrea et FSI pour former un partenariat stratégique visant à développer une nouvelle société italienne indépendante dans le secteur des paiements numériques.

La nouvelle société "sera un point de référence dans le paysage de la fintech et avec une approche orientée vers l'innovation et la croissance de la numérisation dans notre pays", lit-on dans la note conjointe.

Après l'apport des activités de monnaie électronique de Banco BPM, la coentreprise sera le deuxième opérateur national avec une part de marché de plus de 10 % dans le secteur de la monnaie électronique, avec environ 9 millions de cartes, 400 000 points de vente et environ 110 milliards d'euros de transactions intermédiées.

La Cassa Depositi e Prestiti a accordé à Intesa Sanpaolo - en hausse de 0,2 % - un prêt de 1 milliard d'euros pour promouvoir des initiatives conjointes en faveur des entreprises italiennes. L'objectif est de faciliter l'accès au crédit pour les petites entreprises afin de les aider à réaliser leurs projets, en soutenant leur croissance et leur compétitivité.

Dans le bas du panier, Moncler a cédé 2,9% tandis que les prises de bénéfices n'ont pas aidé STMicroelectronics, en baisse de 1,2% peu après l'ouverture.

Du côté des valeurs moyennes, la Juventus a grimpé de 0,1% après avoir trouvé un accord avec l'UEFA concernant les pénalités pour l'affaire des plus-values et - surtout - pour la sortie du projet de Superleague.

Brunello Cucinelli n'a pas bénéficié de l'augmentation du prix cible d'UBS et a chuté de 3,9 %, reflétant un début comprimé pour l'ensemble du secteur de la mode et du luxe. En fait, Salvatore Ferragamo a chuté de 1,8 % et Tod's de 0,7 % au début de la séance.

Mais le pire est Eurogroup Laminations, dans le rouge de 9,4% et avec plus de 240 000 pièces changées de mains en quelques minutes.

Parmi les petites capitalisations, Sabaf Group a progressé de 2,9% après avoir signé vendredi, via sa filiale Sabaf America, un contrat d'achat de 51% de Mansfield Engineered Components, un important fabricant nord-américain de charnières pour appareils électroménagers, conçues et fabriquées pour répondre à la haute qualité et aux normes exigeantes requises par le marché américain.

Selon les accords conclus, MEC est évaluée à 21 millions d'USD. Le paiement du prix pour l'acquisition de 51% du capital social, d'un montant de 10,5 millions d'euros, a été effectué en une seule fois.

Banca Profilo est sur un pied d'égalité. L'institution a annoncé vendredi qu'elle a adopté les lignes directrices que la société mère Arepo BP a identifiées comme des orientations stratégiques pour le développement des activités du groupe au cours des trois prochaines années, qui seront traduites dans un nouveau plan d'affaires 2024-2026 attendu pour la fin de l'année.

Les principaux objectifs du nouveau plan concernent le saut dimensionnel des activités de banque privée et d'investissement visant à optimiser la rentabilité des métiers, la consolidation de la capacité bénéficiaire à faible volatilité développée par la finance, le renforcement des investissements réalisés dans la fintech, avec un focus sur l'intelligence artificielle et les actifs numériques, et la poursuite de l'augmentation de la rémunération des actionnaires en s'appuyant sur la solidité et la rentabilité.

Restart est en tête de liste avec une hausse de 5,3 %, tandis que le plus mauvais élève du début est Olidata, en baisse de 18 %.

Sur le marché des capitaux alternatifs de la Borsa Italiana, GEL a fait mieux que tout le monde au début, avec une hausse de 13 %, suivie par Fenix Entertainment, qui a gagné 8,3 %.

Svas Biosana s'est également bien comportée, en hausse de 12 %. SME a finalisé l'émission de deux obligations pour un montant total de 13 millions d'euros.

Les deux obligations, non convertibles et non subordonnées, sont destinées à soutenir le plan d'investissement du groupe et ont été souscrites par Crédit Agricole Italia, en tant qu'investisseur de référence, Iccrea Banca, Banca di Credito Popolare et Finest.

Concrètement, l'opération d'un montant total de 13 millions d'euros a vu l'émission de deux obligations, par la société mère Svas Biosana pour 10 millions d'euros et par la filiale Mark Medical pour 3 millions d'euros, toutes deux à échéance du 31 décembre 2029, totalement non garanties.

À New York, le Dow Jones a clôturé vendredi en hausse de 0,3 % à 34 509,03, le Nasdaq a perdu 0,2 % à 14 113,70 et le S&P 500 a baissé de 0,1 % à 4 505,42.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1239 USD contre 1,1242 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi, tandis que la livre valait 1,3087 USD contre 1,3121 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 78,72 USD contre 79,96 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 952,81 USD l'once contre 1 958,73 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, à 1000 CEST, de l'Italie, viendra la balance commerciale.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, une vente aux enchères de bons du Trésor à trois et six mois aura lieu à 17h30.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

