Le Mib toujours en baisse, les valeurs de la mode bien orientées

(Alliance News) - Le Mib restait le plus mauvais des principaux marchés boursiers européens à la mi-journée jeudi, suite à la publication des données sur la production industrielle italienne, qui a chuté de 0,2% en glissement mensuel et de 2,3% en glissement annuel en février, selon les données publiées par l'Istat jeudi. En janvier, en revanche, la production industrielle avait augmenté de 1,6 % en glissement annuel et baissé de 0,5 % en glissement annuel en décembre.

Dans d'autres nouvelles macroéconomiques, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 1,5 % en glissement annuel en février 2023, le deuxième mois consécutif de hausse et au-dessus des attentes du marché qui tablait sur une croissance de 1,0 %.

Ainsi, le FTSE Mib est resté en baisse de 0,2 % à 27 584,36.

Parmi les plus petites cotations italiennes, le Mid-Cap a augmenté de 0,4 pour cent à 43 851,07, le Small-Cap a cédé 0,2 pour cent à 29 824,52 tandis que l'Italy Growth était dans le rouge de 0,4 pour cent à 9 382,18.

En Europe, le CAC 40 de Paris a augmenté de 1,0 %, le DAX 40 de Francfort était dans le vert de 0,1 % tandis que le FTSE 100 de Londres était dans le rouge.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, STMicroelectronics a gagné 1,2 pour cent après avoir annoncé jeudi qu'elle fournirait des millions de dispositifs en carbure de silicium au groupe technologique ZF à partir de 2025. ST fabriquera les puces en carbure de silicium dans ses usines d'Italie et de Singapour, tandis que l'emballage des puces dans STPAK, un emballage avancé développé par ST, et les tests seront effectués dans les installations de l'entreprise au Maroc et en Chine.

Hera a baissé de 0,3 %. La société a confirmé mercredi qu'elle avait mis à jour son programme Euro Medium Term Notes, en augmentant le montant principal maximum des obligations qui peuvent être en circulation dans le cadre du programme de 3,5 milliards d'euros à 4,5 milliards d'euros.

UniCredit a augmenté de 0,4 pour cent. La banque a annoncé mercredi qu'elle avait acheté 11,1 millions de ses propres actions ordinaires entre le 3 et le 6 avril.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 17,9170 EUR par action, pour une valeur totale de 198,2 millions EUR.

Tenaris augmente de 1,1%. Comme l'indique un focus sur le titre réalisé par projectionDiBorsa, "l'année écoulée n'a pas été la meilleure pour le titre, qui a perdu environ 10%. Cependant, l'action Tenaris pourrait être sur le point de racheter une année passée baissière. Par conséquent, les conditions d'un redémarrage à la hausse pourraient avoir été créées".

Le ratio Ebitda/chiffre d'affaires de la société est relativement élevé, la société générant des marges importantes et semblant être très rentable.

La situation financière de la société semble excellente, ce qui lui confère une capacité d'investissement considérable", souligne la note.

En tête, on trouve Moncler et Leonardo, en hausse de 4,0 % et 2,5 % respectivement.

En bas, par contre, parmi les porteurs, on trouve Enel, dans le rouge de 3,4%, FinecoBank, qui a baissé de 1,5%, et Banca Generali, dans le rouge de 1,4%.

Assicurazioni Generali, dans le rouge fractionné, a annoncé jeudi une offre de rachat en numéraire de son obligation d'un montant nominal total de 1,5 milliard d'euros et une nouvelle émission d'une nouvelle obligation Tier 2 à taux fixe arrivant à échéance en 2033.

Le montant principal de la nouvelle obligation Tier 2 ne dépassera pas 500 millions d'euros et sera au format "vert", la quatrième émise par le groupe.

Sur le Mid-Cap, Juventus Football Club a cédé 1,2% après avoir confirmé mercredi que le bureau du procureur fédéral de la FIGC a notifié à la société et à certains de ses membres actuels et anciens de la communication de la conclusion des enquêtes relatives à la "manœuvre salariale pour la saison de football 2019/2020", la "manœuvre salariale pour la saison de football 2020/2021", les relations entre la société et certains agents sportifs, ainsi que certaines "relations de partenariat" présumées entre la Juventus et d'autres clubs.

Selon le communiqué de presse, le parquet fédéral "a émis l'hypothèse d'une violation de l'article 4, paragraphe 1, du code de justice sportive, également en raison de prétendues violations comptables".

Comme le rapporte Ansa, le procureur estime dans ses conclusions qu'en ce qui concerne "les salaires, les agents et les partenaires, la Juventus n'a pas été loyale".

Maire Tecnimont a gagné 0,4 pour cent après avoir annoncé mercredi que sa filiale NextChem Holding avait finalisé l'acquisition d'une participation de 83,5 pour cent dans la société Conser, basée à Rome et spécialisée dans les technologies propriétaires et l'ingénierie des processus, annoncée le 23 janvier 2023.

La contre-valeur de la transaction est d'environ 35,8 millions d'euros, dont 28,4 millions d'euros payés aujourd'hui et 7,4 millions d'euros différés, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.

Le secteur de la mode et du luxe a bien résisté, Salvatore Ferragamo restant en tête avec 2,6 %. Tod's a progressé de 1,2 % et Brunello Cucinelli de 1,6 %.

Dans le secteur des petites capitalisations, après Gequity, en tête avec 5,0 %, vient Bastogi, en hausse de 4,4 %. La société a approuvé mercredi ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 28,2 millions d'euros, contre une perte de 2,4 millions d'euros un an plus tôt.

Le conseil d'administration a également décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,009 EUR par action en circulation, hors actions propres, à partir des réserves distribuables.

Greenthesis a chuté de 1,9 % après avoir déclaré avoir clôturé l'exercice 2022 avec un bénéfice net de 18,6 millions d'euros, contre environ 10 millions d'euros l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 171,7 millions d'euros, contre 155,9 millions d'euros l'année précédente. Plus précisément, les principaux secteurs d'activité, à savoir l'élimination, le traitement et la récupération, la dépollution et la production d'énergie, ont enregistré une augmentation de 13 %, de 0,7 % et de 80 %, respectivement, par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi les PME, CleanBnB a progressé de 4,2 % après avoir annoncé mercredi qu'au cours des trois premiers mois de l'année, elle avait consolidé son portefeuille immobilier, qui a atteint 1 805 unités, réparties dans plus de 70 localités italiennes et gérées sur une base exclusive, pour la plupart avec la formule " FULL package " de gestion complète.

Le nombre de séjours gérés par CleanBnB au cours du premier trimestre 2023 s'est également élevé à 14 341, soit une augmentation de 61% par rapport à la même période en 2022.

Les meilleures performances ont été Imvest, en hausse de 16%, expert.ai en hausse de 11% et Gismondi 1754, qui a gagné 4,8%.

Visibilia Editore, en revanche, a chuté de 0,4 %. La société a annoncé mercredi qu'elle avait finalisé l'acquisition de Calcio 2000, un magazine sportif sur le thème du football fondé en 1997, auprès de TC & C, pour un montant de 10 000,00 euros.

EdiliziAcrobatica est dans le rouge de 0,8 pour cent après avoir déclaré que les contrats signés par les clients au cours du premier trimestre ont augmenté de 43 pour cent par rapport à l'année précédente.

"Il s'agit d'un résultat très important qui met en évidence la remarquable capacité de développement et de pénétration commerciale de la société fondée par Riccardo Iovino en 1994, déduction faite des primes et des incitations de l'État", a déclaré la société.

Pattern - qui vend 1,4 pour cent - a annoncé que l'achat de 100 pour cent de Nuova Nicol Srl, une entreprise émilienne spécialisée dans la production de tricots de luxe pour femmes, a été finalisé mercredi par l'intermédiaire de sa filiale à 80 pour cent SMT - Società Manifattura Tessile Srl, directement auprès de ses trois actionnaires Gianluca Nicoli, Michele Marchi et Rita Nanni.

Le prix, qui s'élève à 6 millions d'euros, a été payé par SMT aux vendeurs pour 80 % aujourd'hui, et les 20 % restants seront payés après l'approbation des états financiers de Nuova Nicol pour l'année se terminant le 31 décembre 2025, en supposant que les conditions convenues précédemment soient remplies.

À New York, mercredi, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,1 % à 33 646,50, le S&P a perdu 0,4 % à 4 091,95, et le Nasdaq a baissé de 0,9 % à 11 929,34.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1026 USD contre 1,0983 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre valait 1,2521 USD contre 1,2465 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 87,31 USD contre 87,00 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 028,01 USD l'once contre 2 006,42 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de jeudi, l'indice Thomson Reuters IPSOS du sentiment des consommateurs pour l'Italie, la France et l'Allemagne sera publié à 1200 CEST.

A 1300 CEST des Etats-Unis, le rapport mensuel de l'OPEP et dans l'après-midi, à 1430 CEST, l'indice des principaux prix à la production et les demandes initiales d'allocations de chômage.

