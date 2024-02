(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont restés au-dessus de la parité à la mi-séance mardi, le cours de l'action Campari poussant le Mib, soutenu par ses résultats 2023 qui viennent d'être publiés.

Le FTSE Mib a donc augmenté de 0,2 % à 32 635,59, le Mid-Cap a cédé 0,5 % à 45 905,81, le Small-Cap était dans le rouge de 0,1 % à 28 257,70, et l'Italie Growth a baissé de 0,1 % à 8 202,35.

Le CAC 40 de Paris était légèrement dans le vert à 7 930,66, le DAX 40 de Francfort a gagné 0,5 % à 17 504,98 et le FTSE 100 de Londres était juste au-dessus de la normale à 7 685,13.

Sur le Mib, Campari prend la tête avec une hausse de 6,4 pour cent après avoir annoncé un bénéfice net de 332,5 millions d'euros pour 2023, en légère hausse par rapport aux 3315 millions d'euros de 2022. Les revenus ont augmenté à 2,91 milliards d'euros contre 2,69 milliards d'euros en 2022.

STMicroelectronics, ERG et Ferrari ont suivi, progressant respectivement de 1,9 %, 1,6 % et 1,5 %.

Les valeurs bancaires et d'assurance ont pesé sur la liste, Banca Generali chutant de 1,7 % et enregistrant la plus mauvaise performance. FinecoBank, Assicurazioni Generali, Unipol, Mediobanca et Banco BPM, entre autres, ont également perdu entre 1,3 % et 0,6 %.

Prysmian a augmenté de 0,1 %. Mardi, Prysmian a annoncé qu'il avait conclu le contrat pour une commande d'environ 1,9 milliard d'euros attribuée par Eastern Green Link 2 Limited, une coentreprise entre SSEN Transmission et National Grid Electricity Transmission PLC, propriétaires des systèmes de transmission d'électricité au Royaume-Uni.

Edison Rsp - +2,8% - et Snam - +0,4% - ont annoncé l'entrée en négociations exclusives pour l'achat et la vente de 100% d'Edison Stoccaggio.

L'exclusivité fait suite au processus concurrentiel lancé en octobre dernier par Edison pour la valorisation de la filiale, a expliqué la société dans une note.

Moncler s'est redressé après avoir clôturé en baisse de 2,2 % et gagne maintenant 0,8 %. Samedi, elle a annoncé - au nom de Double R, Ruffini Partecipazioni Holding et Grinta - que ce dernier, un véhicule de la famille Rivetti, avait notifié son retrait de Double R.

Grinta détient une participation d'environ 16,473% dans Double R, tandis que Double R détient à son tour environ 23,721% du capital social de Moncler.

Aux fins du retrait, la note commune indique que Double R cédera à Grinta un nombre d'actions ordinaires Moncler "coïncidant en transparence avec les actions Moncler auxquelles elle a droit". La famille Rivetti détiendra donc par l'intermédiaire de Grinta son investissement en actions Moncler.

Du côté des valeurs moyennes, Tinexta s'est bien comportée, progressant de 1,9 %, suivie par Gruppo MutuiOnline et Salvatore Ferragamo, en hausse de 1,4 % et 1,3 %.

A l'autre bout de la liste, Technogym était dans le rouge de 4,0% et Seco a perdu 2,6%.

Maire Tecnimont - stable à 5,13 EUR par action - a annoncé lundi que NextChem, par l'intermédiaire de son concédant de licence pour la technologie de l'azote Stamicarbon, a obtenu un contrat de licence et de fourniture d'équipement pour une usine de synthèse et de granulation d'urée ultramoderne en Égypte pour le compte de El-Nasr Company for Intermediate Chemicals.

Ariston Holding - dans le vert de 1,0% - a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir un site de production situé dans le parc industriel de la municipalité du 6 octobre, près du Caire, en Égypte, auprès d'Universal Group, une entreprise manufacturière égyptienne historique fondée par Youssri Kotb.

PharmaNutra est dans le rouge de 1,3 pour cent après avoir annoncé lundi que le conseil d'administration avait approuvé le plan de fusion de Junia Pharmae Alesco avec PharmaNutra.

Les deux sociétés sont des filiales à part entière de PharmaNutra.

Parmi les petites capitalisations, Eurotech et Softlab occupent les premières places avec des hausses respectives de 6,5% et 3,5%.

Mondo TV, en hausse de 0,2%, a annoncé lundi la signature d'un nouvel accord avec Warner Bros. Discovery group pour la licence en Italie de la série animée Maca&Roni, produite par la société coréenne Acommz et diffusée sur la chaîne pour enfants du groupe K2.

Tesmec est en baisse de 1,1 pour cent après avoir annoncé ses chiffres d'exploitation préliminaires pour l'exercice 2023 et avoir révisé son estimation de clôture en raison d'un ralentissement de l'activité Trencher.

Les revenus préliminaires sont donc de l'ordre de 252-258 millions d'euros contre 245,2 millions d'euros au 31 décembre 2022, et contre des revenus attendus de l'ordre de 270-280 millions d'euros.

IGD a baissé de 1,3% après avoir annoncé vendredi qu'il avait signé un accord avec Sixth Street et des filiales de Starwood Capital et Prelios SGR, l'une des principales sociétés italiennes de gestion et de services immobiliers, pour vendre un portefeuille de 13 actifs, évalués à 258 millions d'euros, globalement en ligne avec la valeur comptable au 31 décembre 2023. La transaction sera finalisée en avril 2024.

Sogefi est dans le rouge de 0,4% après avoir clôturé dans le vert de 36%. Elle a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé l'exercice 2023 avec un bénéfice de 57,8 millions d'euros, en hausse de 95 % par rapport aux 29,6 millions d'euros enregistrés en 2022.

Les revenus consolidés ont augmenté de 5,5 % pour atteindre 1,62 milliard d'euros, contre 1,54 milliard d'euros en 2022. L'Ebitda de 221,4 millions d'euros a augmenté de 14 % par rapport à 195,1 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda de 13,6 % par rapport à 12,6 %, grâce à la croissance du volume et de la marge de contribution.

Parmi les PME, Almawave est en tête de liste avec une augmentation de 7,3 %.

Digital Magics est en hausse de 0,5 % et LVenture Group est en hausse de 2,0 %. Les sociétés ont annoncé leurs résultats préliminaires pour 2023 dans une déclaration commune lundi, suite à l'approbation par leurs assemblées générales respectives en décembre dernier de la fusion de Digital Magics avec LVenture.

Digital Magics a terminé l'année 2023 avec une perte comprise entre 5,5 et 5,1 millions d'euros, contre une perte de 1,2 million d'euros en 2022. LVenture Group, quant à lui, a clôturé 2023 avec une perte comprise entre 3,2 millions et 2,9 millions d'euros, comme l'indiquent les résultats préliminaires approuvés le 12 janvier.

Marzocchi Pompe - en hausse de 0,5 % - a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'achat d'une nouvelle usine pour un montant d'environ 1,0 million d'euros, franchissant ainsi "une nouvelle étape dans son plan stratégique d'agrandissement du complexe de Zola Predosa".

Circle a cédé 0,8 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait remporté un contrat de 400 000 euros par l'intermédiaire de sa filiale Magellan Circle.

Le projet Across est financé par le Fonds européen de défense avec un budget total d'environ 14,5 millions d'euros et sert à développer des technologies et des solutions révolutionnaires pour le camouflage adaptatif.

Omer a chuté de 7,5 % après avoir déclaré lundi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec une valeur de production de 66,8 millions d'euros, en hausse de 6 % par rapport à 63,3 millions d'euros en 2022.

Cette augmentation est principalement due à la croissance des volumes de production de la société mère Omer.

À New York, lundi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,2 pour cent à 39 069,23, le S&P était en baisse de 0,4 pour cent à 5 069,53, et le Nasdaq était en baisse de 0,1 pour cent à 15 976,25.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0859 USD contre 1,0850 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2688 USD contre 1,2678 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 82,76 USD contre 82,06 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 037,46 USD l'once contre 2 029,65 USD l'once lundi soir.

Le calendrier de mardi comprend des données sur les demandeurs d'emploi en France à 1200 CET.

Les commandes de biens durables à 1430 CET et les prix de l'immobilier à 1500 CET seront les principaux catalyseurs en ce qui concerne les États-Unis, où plusieurs membres de la Réserve fédérale devraient également s'exprimer.

