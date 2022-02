Les ventes de Moncler ont dépassé 2 milliards en 2021

MILAN, 24 février (Reuters) - Les ventes du fabricant italien de vêtements de luxe Moncler ont augmenté de 30% au quatrième trimestre 2021, dépassant largement les niveaux d'avant la pandémie et les attentes des analystes, grâce à la vigueur des marchés américain et chinois.

Le chiffre d'affaires consolidé pour l'ensemble de l'année, en incluant la marque Stone Island, récemment acquise, a atteint 2,05 milliards d'euros. Le consensus prévoyait 1,99 milliard d'euros. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) annuel a atteint 603 millions d'euros et le bénéfice net 411 millions, alors que les analystes financiers tablaient en moyenne sur 573 millions d'euros et 386 millions respectivement.

Le groupe proposera le versement d'un dividende de 0,60 euro par action et assure être en bonne voie pour atteindre son objectif communiqué dans son business plan 2020-2025. (Reportage Claudia Cristoferi, version française Lou Phily, édité par Marc Angrand)