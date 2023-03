Mib monte avec Moncler ; Officina Stellare s'envole

(Alliance News) - La bourse a répondu aux prévisions à l'ouverture de la séance de mercredi et a commencé en hausse, grâce aux bonnes données macroéconomiques de la Chine et avant les PMI manufacturiers de la zone euro et de ses principales économies.

L'indice PMI manufacturier général Caixin de la Chine a augmenté à 51,6 en février contre 49,2 en janvier, dépassant le consensus du marché de 50,2, selon les données publiées par S&P Global mercredi.

Il s'agit de la première augmentation de l'activité des usines depuis juillet dernier et du chiffre le plus élevé depuis huit mois, suite à un changement de politique de la direction de Covid-19.

Le FTSE Mib est en hausse de 0,6 % à 27 639,91, le Mid-Cap est en hausse de 0,2 % à 44 937,66, le Small-Cap gagne 0,4 % à 30 376,39, et l'Italy Growth est en hausse de 0,5 % à 9 415,19.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,5 pour cent à 7 917,12, le CAC 40 de Paris de 0,5 pour cent à 7 304,16 et le DAX 40 de Francfort de 0,6 pour cent à 15 451,83.

Sur la liste des valeurs sûres, Moncler a grimpé de 7,3 % au lendemain de l'annonce d'un bénéfice net pour 2022 de 606,7 millions d'euros, contre 411,4 millions d'euros en 2021.

Le conseil d'administration a également proposé la distribution d'un dividende de 1,12 EUR.

Au cours de l'exercice 2022, le Groupe Moncler a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 25% par rapport à 2021. Ces résultats comprennent les revenus de la marque Moncler à hauteur de 2,2 milliards d'euros et ceux de la marque Stone Island à hauteur de 401,1 millions d'euros.

En 2022, la marge brute consolidée du groupe s'est élevée à 1,98 milliard d'euros, soit 76,4 % du chiffre d'affaires, contre 76,6 % en 2021. L'Ebit s'est élevé à 774,5 millions d'euros avec une marge de 29,8%, contre 603,1 millions d'euros en 2021 et une marge de 29,5% l'année dernière.

"À l'horizon 2023, l'environnement macroéconomique reste complexe et caractérisé par une incertitude persistante, mais certainement pas sans opportunités. Malgré l'imprévisibilité du scénario dans lequel nous opérons, nous abordons l'année avec confiance et énergie, en sachant que nous pouvons compter sur une organisation flexible et réactive et sur une vision stratégique claire dont la priorité reste de continuer à renforcer nos marques, en impliquant et en inspirant de nouvelles communautés, " Beyond Fashion, Beyond Luxury ", a commenté le président-directeur général Remo Ruffini.

Saipem a également tiré son épingle du jeu, avec une hausse de 3,8 %, grâce à la fois au redressement des comptes du dernier exercice et à la hausse du prix du baril, le Brent ayant dépassé 84 USD ces dernières heures.

L'autre compagnie pétrolière du MIB, Eni, a baissé de 0,4 % après qu'Exane BNP ait dégradé le titre du chien à six pattes de "outperform" à "neutre".

Pirelli a également progressé de 2,0 % après que Goldman a relevé sa recommandation sur la société de "vendre" à "neutre" et a augmenté son objectif de cours à 4,80 euros contre 4,20 euros.

Prises de bénéfices, en revanche, pour Nexi, qui a cédé 1,0 % après avoir gagné du terrain à la nouvelle de son acquisition de 80 % de l'activité d'acquisition de commerçants de Banco Sabadell.

Parmi les valeurs moyennes, la bonne performance de Moncler a soutenu les gains de l'ensemble du secteur de la mode et du luxe : Salvatore Ferragamo a progressé de 2,0 %, Brunello Cucinelli et Tod's de 1,1 % chacun, et Safilo Group de 1,0 %.

Maire Tecnimont a chuté, en baisse de 0,9 % le jour des comptes, tandis que Banca Monte dei Paschi di Siena s'est partiellement remise de son effondrement de plus de 8 % d'hier, en hausse de 1,3 %.

Parmi les petites capitalisations, les droits liés à l'augmentation de capital de Bioera se sont envolés, faisant plus que tripler leur valeur en début de séance, tandis que LVenture Group s'est bien comporté à l'ouverture, en hausse de 5,2%.

Deux offres publiques d'achat sur autant de petites capitalisations se sont clôturées au cours des dernières heures : l'une sur Prima Industrie, Femto atteignant 97% du capital de la société, et l'autre sur DeA Capital, Nova atteignant 98% du capital. Les deux actions seront retirées de la Bourse italienne entre la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine.

KME Group, par contre, a baissé de 2,3% en raison de prises de bénéfices après les gains d'hier déclenchés par la nouvelle du lancement d'une OPAS sur ses propres actions et warrants avec l'annonce d'une possible sortie de Culti Milano, en hausse de 3,3% sur Italy Growth.

Et, précisément sur le panier du marché alternatif des capitaux de Piazza Affari, il y a encore peu de valeurs intéressées par la négociation.

Illa, en hausse de 50%, a été suspendue de la négociation en raison d'une pression à la hausse excessive, tandis que Officina Stellare a gagné 14%, après avoir signé deux contrats avec Leonardo pour la fourniture d'un système optique multispectral compact à ultra-haute résolution pour la mission PLATiNO3 et d'un système optique hyperspectral à moyenne résolution pour la mission PLATiNO4 de l'ASI.

"L'objectif des missions est de fournir des images spatiales et spectrales de haute précision de la surface de la Terre à l'aide d'une instrumentation innovante et compacte afin de soutenir, selon une clé évolutive, les futures missions optiques d'ASI et de fournir des images pour la surveillance de l'environnement et des terres", explique PMI dans une note.

Les contrats, d'une durée d'environ 14 mois et d'une valeur totale d'environ 3,8 millions d'euros, prévoient l'étude de conception et la construction de télescopes spatiaux utilisés par les charges utiles de Leonardo, pour les missions PLATiNO3 et PLATiNO4, promues et financées par l'Agence spatiale italienne.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,3 pour cent à 27 516,53, le Shanghai Composite a gagné 1,0 pour cent à 3 312,35, et le Hang Seng était en hausse de 4,3 pour cent à 20 634,66.

À New York mardi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent à 32 656,70, le S&P a perdu 0,3 pour cent à 3 970,15 et le Nasdaq a baissé de 0,1 pour cent à 11 455,54.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0628 USD contre 1,0613 USD à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,2073 USD contre 1,2116 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 84,06 USD le baril contre 83,82 USD le baril mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 833,38 USD l'once contre 1 837,13 USD l'once à la clôture de mardi.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 0945 CET, le PMI manufacturier est attendu en Italie. A 0955 CET, l'indice PMI manufacturier et le taux de chômage de l'Allemagne seront publiés.

À 1300 CET, les États-Unis publieront le rapport sur le marché hypothécaire. À 1630 CET, le nombre de raffineries de l'EIA sera publié.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Amplifon, Innovatec, Maire Tecnimont et Reti sont attendus.

