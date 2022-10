Moncler : Stifel reste à conserver et abaisse son objectif de cours

Stifel conserve sa recommandation Conserver sur Moncler et abaisse son objectif de cours de 55 à 50 euros. La combinaison d'un ralentissement de la croissance économique et d'une hausse des rendements obligataires est clairement défavorable à court terme pour les actions de luxe comme Moncler, estime le broker. Celui-ci souligne par ailleurs que ses prévisions d'Ebit pour les exercices prévisionnels de 2023 et 2024 sont inférieures de 3-4% au consensus en raison d'hypothèses de marge plus faibles.



"Nous supposons une marge d'Ebit stable de 30% alors que les estimations du consensus de Visible Alpha prévoient une expansion de la marge à un niveau de 31,0-31,5%." ajoute Stifel dans sa note d'analyse.