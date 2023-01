Moncler : bien orienté avec l'aide d'un analyste

Moncler prend 1% et superforme ainsi la tendance à Milan, aidé par des commentaires d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 53 à 61 euros sur le titre de la maison italienne de vêtements d'hiver.



'La thèse d'investissement mérite d'être redécouverte au vu d'une performance récente du titre en demi-teinte', juge l'analyste, qui 'maintient sa confiance dans ses fondamentaux et sa capacité à croître plus vite que la moyenne de l'industrie'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.