Moncler : le titre décroche après un trimestre 'sans éclat'

Moncler décroche de plus de 6% vendredi matin à la Bourse de Milan après avoir fait état hier soir d'un début d'année jugé relativement terne par les analystes.



Le spécialiste italien des doudounes et parkas haut-de-gamme a annoncé jeudi une hausse de 18% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, dont une progression de 21% de ses ventes à taux de change constants.



Son chiffre d'affaires ressort ainsi à 365,5 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, légèrement au-dessus du consensus qui visait 361 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe évoque une 'forte croissance' de l'Asie, de l'Amérique du Nord et de ses activités en ligne, mais plusieurs analystes font remarquer que le premier trimestre n'a pas atteint leurs estimations.



Oddo BHF décrit ainsi un 'début d'année terne en relatif' que l'intermédiaire financier explique, entre autres, par la forte exposition du groupe à des pays qui restent dans une situation sanitaire délicate, comme l'Italie.



Les équipes de RBC mentionnent quant à elles un trimestre 'en ligne, mais sais éclat'.



Le titre Moncler cédait 6,6% après ces annonces. Il affiche un parcours globalement stable depuis le début de l'année.



