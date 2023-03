Seulement Londres en hausse ; de bons comptes pour Maire Tecnimont

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont connu une ouverture mitigée pour l'avant-dernière séance de la semaine, avant l'arrivée du chiffre de l'inflation dans la zone euro.

"Les marchés européens ont connu un début de mois largement négatif hier, à l'exception du FTSE 100, qui a réussi à clôturer la séance en hausse, en raison d'une performance décente du secteur des ressources de base sur l'optimisme de la réouverture de la Chine", a expliqué Michael Hewson de CMC.

La livre s'est encore affaiblie face au dollar, passant sous la barre des 1,20 USD, le récent rallye s'essoufflant suite aux propos prudents du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey. Dans un discours prononcé mercredi, le numéro un de Threadneedle Street a déclaré que "rien n'est décidé" en matière de taux d'intérêt et que les marchés ne devraient pas supposer que de nouvelles hausses sont prévues.

Sur le front des entreprises, avant que la cloche ne sonne, le conseil d'administration de Maire Tecnimont a examiné et approuvé mercredi soir le projet d'états financiers du groupe pour 2022, qui fait apparaître un bénéfice net consolidé de 90,4 millions d'euros, en hausse de plus de 12 % sur un an. Le conseil a approuvé la proposition concernant l'affectation du bénéfice de l'exercice et la distribution de dividendes pour un montant total de 40,7m EUR, avec un dividende par part de 0,124 EUR.

Les revenus du Groupe Maire Tecnimont se sont élevés à 3,46 milliards d'EUR, soit une hausse de 21 % en glissement annuel.

Le FTSE Mib affiche donc une lecture baissière de 37,50 points, après avoir clôturé en baisse de 0,6 % à 27 315,08 hier soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en hausse de 10,00 points, le CAC 40 de Paris était en baisse de 14,00 points, et le DAX 40 de Francfort avait une lecture baissière de 25,00 points.

Parmi les listes plus petites, la Mid-Cap a baissé de 0,3 % à 44 699,07 hier soir, la Small-Cap a gagné 0,4 % à 30 395,26, et l'Italy Growth a clôturé en hausse de 0,5 % à 9 415,75.

Sur la liste des valeurs sûres hier soir, Moncler a grimpé de 3,3 % au lendemain de l'annonce d'un bénéfice net pour 2022 de 606,7 millions d'euros, contre 411,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé la distribution d'un dividende de 1,12 euro.

Au cours de l'exercice 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2,6 milliards d'euros, en hausse de 25% par rapport à 2021. Ces résultats comprennent les revenus de la marque Moncler à hauteur de 2,2 milliards d'euros et ceux de la marque Stone Island à hauteur de 401,1 millions d'euros.

Stellantis, quant à lui, a progressé de 3,0 %, portant son actif sur une base hebdomadaire à 8 %.

Saipem a également tiré son épingle du jeu, en hausse de 1,2 %, grâce à la fois à un rebond des comptes de l'année dernière et à une hausse du prix du baril, le Brent dépassant 84 USD ces dernières heures.

Pirelli a également grimpé, en hausse de 1,4 %, sur lequel on apprend que Goldman a relevé sa recommandation sur la société de "vendre" à "neutre", relevant son objectif de cours de 4,20 euros à 4,80 euros.

DiaSorin, qui a cédé 2,8 %. La société et Cytek Biosciences Inc ont annoncé mardi que Luminex Corporation, une filiale à 100 % de DiaSorin, avait finalisé la vente de son unité commerciale Flow Cytometry & Imaging à Cytek pour environ 46,5 millions USD.

Prises de bénéfices, sur Nexi, qui a cédé 2% après avoir gagné du terrain la veille à la suite de la nouvelle de l'acquisition de 80% de l'activité d'acquisition de commerçants de Banco Sabadell.

Dans le segment des valeurs moyennes, Salvatore Ferragamo a progressé de 2,3% à la veille de la publication des résultats.

Italmobiliare, quant à elle, a progressé de 2,7 %, après une baisse de 0,8 % lors de la séance précédente, prenant la tête de la liste.

Salcef, en revanche, a progressé de 2,2 %, prenant la tête de la liste après trois séances baissières.

Anima Holding - en hausse de 0,2 % - a annoncé mercredi que le programme de rachat d'actions lancé le 7 novembre avait pris fin le 28 février. La société a racheté 7,9 millions d'actions, soit 2,3 % du capital social, pour un montant total de 29,9 millions d'euros.

En queue de peloton, doValue, qui a chuté de 7,2 %, a clôturé l'année pour la quatrième fois sur une tendance négative. Les volumes de transactions ont été proches de 700 000, contre une moyenne journalière sur trois mois d'environ 118 000.

Dans le segment des petites capitalisations, Trevi Finanziaria Industriale a grimpé de près de 15 % à 0,4435 euro par action, après avoir chuté de 1,5 % dans le rouge la veille.

Ce fut également une bonne session pour d'Amico, qui a gagné 5,9 % après la perte de 2,3 % de mardi. Les volumes d'échanges ont dépassé 9,7 millions, contre une moyenne quotidienne sur trois mois d'environ 3,7 millions.

KME Group a grimpé de 0,1%, suivant le gain de la veille après la nouvelle du lancement d'une introduction en bourse sur ses propres actions et warrants et l'annonce d'une possible sortie de Culti Milano, en hausse de 3,3% sur Italy Growth.

Autostrade Meridionali, en revanche, a chuté de 5,4 %, faisant marche arrière après trois séances de hausse.

Parmi les PME, Officina Stellare a gagné 7,8%, après avoir signé deux contrats avec Leonardo pour la fourniture d'un système optique multispectral compact à très haute résolution pour la mission PLATiNO3 et d'un système optique hyperspectral à moyenne résolution pour la mission ASI PLATiNO4. Les contrats, d'une durée d'environ 14 mois et d'une valeur totale d'environ 3,8 millions d'euros, prévoient l'étude de conception et la construction des télescopes spatiaux utilisés par les charges utiles de Leonardo, pour les missions PLATiNO3 et PLATiNO4, promues et financées par l'Agence spatiale italienne.

Imvest, par contre, a repris 6,5%, après deux séances précédentes parmi les baissiers.

Convergenze s'est également bien comportée, clôturant en hausse de 1,9 % après un gain de 2 % la veille de l'événement.

Parmi les nombreux baissiers, Grifal a cédé 3,7 %, tandis qu'Allcore a laissé 3,4 % sur le parterre, dans le sillage du rouge de 1,3 % de la veille.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,1 %, le Hang a perdu 0,7 % et le Shanghai Composite a reculé de 0,1 %.

À New York, mercredi soir, le Dow Jones a clôturé juste au-dessus du pair, le S&P a cédé 0,5 %, tandis que le Nasdaq a perdu 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro a évolué à 1,0636 USD contre 1,0677 USD à la clôture mercredi. En revanche, la livre valait 1,1973 USD contre 1,2022 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,05 USD le baril contre 83,15 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 831,09 USD l'once contre 1 837,35 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 1000 CET arrive le taux de chômage italien, tandis qu'à 1100 CET ce sera le tour du taux d'inflation, provenant également de la zone euro au même moment.

À 1330 CET, de la BCE, le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire.

En provenance des États-Unis, à 1430 CET, les demandes initiales d'allocations chômage, tandis qu'à 1730 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 4 et 8 semaines est prévue.

À 2200 CET, un discours de Waller, membre de la Fed, est prévu.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de Acea, Ariston Holding, Banco di Desio e della Brianza, Brembo, Carel Industries, Inwit, Piaggio et Salvatore Ferragamo sont attendus.

