monday.com ouvre de nouveaux bureaux à Londres, tandis que sa présence se renforce dans la région EMOA

monday.com (NASDAQ : MNDY), système d'exploitation de travail (Work OS) qui permet aux organisations de toutes tailles de créer les outils et processus dont elles ont besoin pour gérer tous les aspects de leur travail, ouvre de nouveaux bureaux étendus à Londres, à l'heure où la société poursuit son expansion au Royaume-Uni et à l’échelle mondiale. En tant que siège social européen de monday.com, les nouveaux bureaux peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes, et sont situés dans le quartier de Fitzrovia, à Londres, l’un des principaux épicentres de la scène technologique animée de la ville.

L’ouverture des nouveaux locaux intervient juste après le lancement des premiers bureaux de monday.com au Royaume-Uni, qui ont ouvert en novembre 2021. La société s’est considérablement développée ces cinq derniers mois, nécessitant un déménagement dans un plus grand espace beaucoup plus tôt que prévu initialement : monday.com a non seulement doublé ses effectifs depuis l’an dernier, mais la société prévoit également de recruter plus de 100 employés au Royaume-Uni d’ici la fin de l’année 2022, et recrute actuellement pour des postes à pourvoir dans les départements de l’informatique, du conseil, du marketing, ainsi que des partenariats et alliances. monday.com a également choisi les bureaux de Londres comme premier site international pour son académie de formation, monday U. En tant qu’initiative académique, monday U formera les individus talentueux qui souhaitent intégrer le secteur des technologies, afin qu’ils puissent accéder à des postes chez monday.com, ainsi qu’au sein de l’industrie britannique de haute technologie dans son ensemble.

« Nous sommes très fiers d’ouvrir nos nouveaux bureaux au sein de la communauté technologique animée de Londres, une implantation qui constituera notre siège pour la région EMOA. Conçu pour refléter nos valeurs, il s’agit d’un espace permettant aux employés, clients et partenaires de monday.com de collaborer de manière professionnelle et amicale », a déclaré Naveed Malik, directeur régional pour la région EMOA chez monday.com. « En outre, nous développons rapidement notre écosystème de clients et partenaires, et sommes ravis de voir de plus en plus d’entreprises croître à nos côtés, en tirant parti de solutions low-code et no-code agiles pour gérer leurs activités. »

Similaire à ses bureaux dans d’autres sites, tels que la ville de New York et Tel Aviv, ce nouvel espace reflète non seulement les valeurs principales de monday.com, parmi lesquelles la collaboration, la propriété et la transparence, mais permet également aux individus de les vivre au quotidien dans leur travail. Par exemple, la transparence se reflète dans les tableaux de bord numériques présents sur les murs, et sur lesquels les équipes peuvent présenter les données qu’elles utilisent pour faire avancer les projets. De la même manière, l’esprit de collaboration est encouragé grâce à des plans de sièges réfléchis dans l’ensemble des bureaux, allant des coins canapés informels aux salles de réunion de différentes tailles pouvant accueillir tous les types d'équipes.

« La collaboration entre notre équipe de conception du lieu de travail et les employés locaux, alors qu'ils partageaient leurs idées et recevaient des commentaires en direct tout au long du processus, a été incroyable. Tous les employés des bureaux de Londres ont eu la possibilité de se sentir intégrés à l’entreprise d’une manière tangible, qui va bien au-delà du travail quotidien », a expliqué Keren Reznik, responsable de l’équipe de conception du lieu de travail chez monday.com. « Il s’agira d’un processus continu : notre espace évoluera pour refléter notre culture ainsi que la progression de l’industrie technologique. Nous réfléchissons d'ores et déjà à plusieurs options de concept possibles pour notre deuxième étage, qui ouvrira en juillet. »

Pour en savoir plus sur la croissance de monday.com, rendez-vous ici pour consulter sa dernière publication de résultats. Pour consulter ou postuler à l’un des postes à pourvoir au Royaume-Uni, rendez-vous sur la page Carrières de la société.

Le système d'exploitation de travail (Work OS) de monday.com est une plateforme ouverte qui démocratise la puissance des logiciels de façon à ce que les organisations puissent facilement créer des applications logicielles et des outils de gestion du travail pour répondre à tous leurs besoins. La plateforme connecte intuitivement les individus aux processus et aux systèmes, permettant aux équipes d'exceller dans tous les aspects de leur travail, tout en créant un environnement de transparence au sein des entreprises. monday.com possède des équipes à Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres, Kiev, Sydney, São Paulo et Tokyo. La plateforme est entièrement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel secteur d'activité et est actuellement utilisée par plus de 152 000 clients de plus de 200 secteurs répartis dans 200 pays.

