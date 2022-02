monday.com s'apprête à diffuser son premier spot publicitaire à l'occasion du Big Game

La plus importante campagne marketing de la société entrevoit un monde dans lequel le travail ne rencontre aucune limite

monday.com Ltd. (NASDAQ : MNDY) (« monday.com »), un système d’exploitation de travail (Work OS) qui permet aux organisations de toutes tailles de créer les outils et processus dont elles ont besoin pour gérer chaque aspect de leur activité, a dévoilé aujourd’hui son tout nouveau spot publicitaire, qui sera diffusé lors du Super Bowl LVI, ce dimanche 13 février.

Cette campagne intitulée « Work without Limits » traite de la manière dont monday.com démocratise la puissance des logiciels pour permettre à n’importe quel professionnel, quel que soit son poste, de repenser le travail. Le spot publicitaire recourt à des techniques de réalisation innovantes, notamment au travers d’acrobaties qui défient les lois de la physique, pour créer de formidables éléments visuels qui véhiculent les possibilités sans limite du travail grâce à monday.com. Effectuée en partenariat avec Mustache Agency, la production de l’ensemble de la campagne, y compris du spot publicitaire, a été entièrement gérée au sein de monday.com.

« Le Super Bowl est un moment unique pour des millions de personnes qui se réunissent pour cette célébration », a déclaré Guy Shriki, directeur de la notoriété de marque chez monday.com. « Le concept de notre tout premier spot publicitaire à l’occasion du Big Game consiste à expliquer visuellement en quoi le Work OS de monday.com vous permet de travailler sans aucune limite. Nous tirons parti de ce moment d’inspiration pour les téléspectateurs et pour nos clients, que nous invitons à repenser leur manière de travailler. Aux côtés d’une incroyable équipe de créateurs, nous avons donné vie à cette vision dans un monde littéralement sans limite, et nous sommes impatients de découvrir ce que les organisations du monde entier continueront d’accomplir sur monday.com. »

Ce nouveau spot publicitaire sera diffusé lors de la première mi-temps du Super Bowl, et sera vu par 30 millions de téléspectateurs sur les 20 plus grands marchés du pays, notamment à New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Miami, Austin, Atlanta, Boston, San Francisco et Seattle. La campagne comportera également des panneaux publicitaires, des publicités dans le métro, et plusieurs autres éléments hors télévision, sur neufs marchés. La société a également créé des modèles personnalisables de planification de soirées visionnage, et organise une distribution de lots sur les réseaux sociaux.

« Work without Limits » est la campagne marketing la plus complète de monday.com à ce jour, et représente une étape majeure dans le parcours de marque de la société. Lancée en 2014, monday.com a évolué pour passer d’une activité de publicités DIY sur les réseaux sociaux avec un budget de 50 USD à l’une des introductions en bourse les plus réussies de l’année dernière, la société côtoyant désormais le Super Bowl 2022.

Depuis son entrée en bourse, monday.com n’a cessé d’enregistrer une croissance soutenue à l'heure où la demande augmente autour des logiciels de travail collaboratif, aux côtés d’organisations couvrant plus de 200 secteurs différents, parmi lesquelles Universal Music Group, Canva, NHL, Oscar, et bien d’autres. Dans ses derniers chiffres, la société a enregistré une augmentation de 231 % du nombre de clients professionnels en glissement annuel, et un accroissement de 95 % de son chiffre d’affaires. L’automne dernier, monday.com a également lancé les « workdocs », un genre entièrement nouveau de documents connectés créés pour faciliter la collaboration, avec des visuels d’objets réels s’actualisant en temps réel à partir de différentes sources.

Pour visionner le spot publicitaire complet, et pour en savoir plus sur monday.com, rendez-vous sur monday.com/lp/workwithoutlimits

À propos de monday.com

Le système d'exploitation monday.com Work est une plateforme ouverte qui démocratise la puissance des logiciels de façon à ce que les organisations puissent facilement créer des applications logicielles et des outils de gestion du travail pour répondre à tous leurs besoins. La plateforme connecte intuitivement les gens aux processus et aux systèmes, permettant aux équipes d'exceller dans tous les aspects de leur travail. monday.com a des équipes à Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres, Kiev et Sydney. La plateforme est entièrement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel secteur d'activité et est actuellement utilisée par plus de 127 000 clients de plus de 200 secteurs répartis dans plus de 190 pays.

Retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok et Facebook.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220209006071/fr/