Mondee Holdings, Inc. est une société spécialisée dans les technologies du voyage. La société fournit des technologies artistiques, des systèmes d'exploitation et des services qui modernisent les transactions du marché du voyage afin de servir les voyageurs qui cherchent à améliorer leur style de vie, directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyage. Les segments de la société comprennent le marché du voyage et la plateforme SAAS. Sa plateforme comprend TripPro, Rocketrip, TripPlanet et UnPub. Ces plateformes technologiques, combinées à son réseau de distribution, lui permettent d'accéder à un inventaire mondial de voyages et à un contenu de voyage négocié. TripPro est une plateforme de marché de voyages qui comprend l'accès à un contenu mondial, des outils de marketing intégrés, le commerce conversationnel, des solutions fintech, la réservation en libre-service et l'assistance. UnPub fournit aux groupes de consommateurs une plateforme de voyage privée par abonnement. Ses produits comprennent une place de marché, un centre de contenu mondial, le commerce conversationnel, des solutions fin-tech, la plateforme vMarket, l'analyse commerciale, le développement durable et d'autres.

Secteur Logiciels