L’acquisition d’une plateforme d’IA d’entreprise marque une avancée significative sur la feuille de route de Mondee en matière d’IA

Mondee Holdings, Inc. (Nasdaq : MOND) (« Mondee » ou la « société »), entreprise et marketplace à forte croissance spécialisée dans les technologies du voyage et dotée d’un portefeuille de plateformes mondiales dans les secteurs des loisirs et des voyages d’affaires, a annoncé l’acquisition de Purplegrids, une société d’IA de pointe basée dans la Silicon Valley et fondée en 2017. Cette acquisition renforce les capacités technologiques de Mondee et met en évidence son engagement à intégrer verticalement l’IA dans l’ensemble de l’industrie du voyage.

Mondee a activement développé et mis en œuvre sa plateforme d’IA de nouvelle génération, y compris le lancement d’Abhi, la seule solution entièrement intégrée sur le marché du voyage, englobant des expériences curatives d’IA générative conversationnelle et formée par des experts, la réservation de voyages en temps réel et la gestion d’itinéraires. Mondee a finalisé l’acquisition le 13 novembre dans le cadre d’une transaction entièrement en actions, renforçant ainsi son leadership dans le domaine de l’IA pour les voyages et élargissant l’avantage de Mondee en tant que principal acteur du marché.

La plateforme innovante d’IA d’entreprise de Purplegrids intègre de manière unique les avantages de l’IA générative avec des LLM privés, l’apprentissage profond et la vision par ordinateur avec diverses sources de données, en les combinant de manière transparente avec des capacités natives d’intégration d’entreprise et d’intelligence économique sur un cadre sans code/à code bas pour le développement d’applications d’IA de nouvelle génération.

Les fondateurs de Purplegrids, Joseph John et Shibi Sudhakaran, ainsi que leur équipe de professionnels de l’IA, rejoindront Mondee. Joseph a occupé des postes de direction chez Apple pendant plus de 12 ans. De même, Shibi possède une expérience technologique impressionnante, avec plus de vingt ans d’expertise dans les technologies de l’IA/ML, et a occupé plusieurs postes de direction chez PayPal et Sun Microsystems. Les plus de 50 membres de l’équipe de Purplegrids apportent une expérience précieuse de certaines des entreprises les plus innovantes, y compris Google, Apple, Meta, PayPal et Oracle.

« Nous sommes ravis d’accueillir toute l’équipe de Purplegrids au sein de la famille Mondee. Son arrivée change la donne pour Mondee, car elle améliore considérablement les prouesses de notre plateforme de voyage verticalement intégrée à l’IA et donne un nouvel élan à notre avantage de pionnier en matière d’IA dans le domaine du voyage. Elle accélère également notre projet d’intégration de l’IA dans tous les aspects de nos activités, au-delà d’Abhi, la principale plateforme de voyage IA que nous avons déjà lancée », déclare Prasad Gundumogula, directeur général, président du conseil d’administration et fondateur de Mondee.

Joseph John, fondateur et directeur général de Purplegrids, déclare : « Notre équipe est ravie de rejoindre la famille Mondee pour exploiter le potentiel illimité de l’IA dans le domaine du voyage. Ayant participé à l’aventure de Mondee en matière d’IA depuis plus d’un an, nous reconnaissons l’immense valeur de l’écosystème de voyage unique de Mondee, avec à la fois le comportement des voyageurs et les données collectées par les experts pour former et faire évoluer nos modèles d’IA, renforçant ainsi le leadership de Mondee en matière d’IA dans l’industrie du voyage. »

À PROPOS DE MONDEE

Fondée en 2011, Mondee est une entreprise de technologie de voyage et un marketplace de voyage moderne dont le siège social est basé à Austin, au Texas. L’entreprise possède 17 bureaux aux États-Unis et au Canada, ainsi que des activités de base en Inde, en Thaïlande et en Grèce. Mondee fait évoluer les secteurs des loisirs et des voyages d’affaires grâce à son large éventail de solutions innovantes. Disponible à la fois sous forme d’application et sur le Web, la plateforme de l’entreprise traite plus de 50 millions de recherches quotidiennes et génère un important volume transactionnel chaque année. Mondee Marketplace inclut l’accès à Abhi, l’assistant de planification de voyage par IA le plus puissant et le seul entièrement intégré sur le marché. Son réseau comprend environ 65 000 conseillers en voyages d’agrément, indépendants et influenceurs, plus de 500 compagnies aériennes, plus d’un million d’hôtels et de locations de vacances, 30 000 agences de location de voitures et plus de 50 compagnies de croisières. L’entreprise propose également des solutions intégrées et des offres auxiliaires desservant une clientèle mondiale. Le 19 juillet 2022, Mondee est devenue une société cotée au Nasdaq sous le symbole MOND. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : mondee.com.

