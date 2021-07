Agro-alimentaire: Mondelez a poursuivi sa croissance au 2e trimestre

Washington (awp/afp) - Le groupe agro-alimentaire Mondelez International, maison mère de Lu, Milka ou encore Oreo, a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre grâce à la reprise, affichant un bénéfice légèrement au-dessus des prévisions.

Le bénéfice ajusté par action s'est inscrit à 66 cents, soit deux cents au-dessus de la prévision médiane des analystes et en hausse de 1,6% par rapport au deuxième trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires a progressé de 12,4% à 6,64 milliards de dollars, contre 6,41 milliards attendus.

"Nous avons enregistré un autre trimestre solide à tous les niveaux, y compris celui des ventes, de la rentabilité et de la génération de trésorerie", a déclaré Dirk Van de Put, PDG du groupe.

Pour l'ensemble de 2021, il a ajouté "continuer à voir une solide activité dans la majorité de nos zones géographiques et de nos marques", évoquant la volonté de faire aussi des investissements.

Le groupe agro-alimentaire devrait afficher au terme de l'exercice une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 4% avec un bénéfice net par action en croissance "à un chiffre, dans la fourchette haute", indique encore Mondelez.

La projection précédente de la société envisageait des ventes en hausse de 3% sur l'année.

La société a confirmé le rachat de la marque de croissants et snacks Chipita, présente en Europe centrale et de l'Est, qui devrait être conclu dans les neuf prochains mois.

L'action qui a terminé en hausse de 0,60% à 65,23 dollars mardi, perdait 1,96% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York.

afp/rp