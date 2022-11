Le fabricant d'Oreo Mondelez retire ses publicités de Twitter, invoquant des discours haineux -CEO

"Ce que nous avons vu récemment, depuis que le changement sur Twitter a été annoncé, c'est la quantité de discours haineux qui a augmenté de manière significative", a déclaré M. Van de Put. "Nous avons estimé qu'il y avait un risque que notre publicité apparaisse à côté des mauvais messages.

"En conséquence, nous avons décidé de faire une pause et de faire une pause jusqu'à ce que ce risque soit aussi faible que possible", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, Twitter a licencié la moitié de ses effectifs alors que les annonceurs ont retiré leurs dépenses en raison de préoccupations concernant la modération du contenu. Les constructeurs automobiles, General Mills Inc et United Airlines Holdings Inc font partie des entreprises qui ont interrompu leurs publicités.

Twitter, qui a perdu de nombreux membres de son équipe de communication, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Van de Put a ajouté que Mondelez, qui fabrique les chocolats Cadbury et Milka, s'attend à une bonne saison des fêtes. Le consommateur en Europe, le plus grand marché de Mondelez, est actuellement ce qui l'inquiète le plus, a-t-il ajouté.