Les résultats sont décevants alors que la Bourse est à la recherche de bonnes nouvelles.

Les prévisions pessimistes de sociétés telles que Netflix Inc. et Intel Corp. ont ajouté à la pression récente sur les actions, alors que les rapports d'un certain nombre de poids lourds sont toujours attendus. Alphabet Inc, la société mère de Google, devait publier ses résultats après la clôture du marché mardi, et Amazon.com Inc et Meta Platforms Inc doivent également publier leurs résultats cette semaine.

Les entreprises du S&P 500 continuent de dépasser les attentes des analystes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre de 2021, mais avec une marge beaucoup plus faible qu'au cours de l'année dernière, lorsque les entreprises se remettaient à peine des ravages de la pandémie.

D'après les résultats de plus de 180 entreprises à la date de mardi, les entreprises du S&P 500 ont déclaré des bénéfices supérieurs de 4,3 % aux attentes, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 16 % des quatre derniers trimestres complets, mais conforme à la moyenne de 4,1 % depuis 1994, selon les données IBES de Refinitiv.

La croissance estimée des bénéfices en glissement annuel des sociétés du S&P 500 pour le quatrième trimestre a légèrement augmenté depuis le début de la période considérée. La croissance était prévue à 25,6 % mardi, contre 22,3 % début janvier, selon les données de Refinitiv.

"C'était des battements énormes l'année dernière et cela s'est rétréci", a déclaré Nick Raich, PDG de The Earnings Scout. "C'est un retour partiel à la normale, mais ce sont aussi les pressions de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes qui font des ravages."

La Bourse tente de retrouver son équilibre après la forte baisse récente. Le S&P 500 a connu son pire mois de janvier depuis 2009, tandis que le Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage depuis 2008, suite aux inquiétudes croissantes concernant la hausse des taux d'intérêt.

Les valeurs de croissance, comme les grandes capitalisations technologiques, ont été parmi les plus durement touchées, et les investisseurs se demandent si les bénéfices de cette année seront en mesure de soutenir le marché.

Bien qu'il ait baissé par rapport aux 22 du début de l'année, le ratio cours/bénéfices à terme du S&P 500 est de 20,1, ce qui reste bien supérieur à sa moyenne à long terme de 15,5, selon Refinitiv DataStream.

Les entreprises ont été confrontées à une hausse des prix et des coûts de la main-d'œuvre, et certaines d'entre elles pourraient avoir du mal à répercuter ces coûts à ce stade, a déclaré Rick Meckler, associé de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial de New Vernon, dans le New Jersey.

Parmi elles, le fabricant de biscuits Oreo Mondelez International Inc a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à être confronté à un impact plus important des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans son segment clé d'Amérique du Nord au cours du trimestre actuel.

Certes, la croissance des bénéfices est considérée comme un élément positif pour le marché dans son ensemble.

"Le bras de fer entre les bénéfices et la hausse des taux d'intérêt se poursuit. Les bénéfices ont tendance à augmenter, tandis que la hausse des taux d'intérêt comprime les multiples d'évaluation et augmente la volatilité des prix", a écrit Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis, dans une obligation récente.

Pourtant, seuls 78,8 % des rapports publiés jusqu'à présent cette saison ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, contre 84 % en moyenne au cours des quatre derniers trimestres, selon les données de Refinitiv.

Les bénéfices du S&P 500 devraient augmenter d'environ 8,5 % cette année, après une croissance d'environ 50 % en 2021, selon les données de Refinitiv.