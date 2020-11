MONDELEZ INT :ERNATIONAL bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mondelez International a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une demande soutenue dans les pays développés. Au troisième trimestre, le groupe agroalimentaire américain, propriétaire notamment des marques Lu, Milka, Cote d'or ou encore Oreo a réalisé un bénéfice net en hausse de 14% à 1,12 milliard de dollars, ou 78 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 63 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 6,67 milliards. Les analystes tablaient en moyenne sur un BPA de 62 cents et sur un chiffre d'affaires de 6,48 milliards.Pour l'exercice complet, le groupe table sur une croissance supérieure à 3,5% et une hausse du BPA, hors éléments exceptionnels, de plus de 5%.