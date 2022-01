Mondelez : acquisition de Chipita Global finalisée

Mondelez International annonce avoir finalisé l'acquisition de Chipita Global, société en forte croissance spécialisée dans la catégorie des croissants et des collations cuites au four d'Europe centrale et orientale, marquant une étape importante dans son plan stratégique.



Cette acquisition offre des opportunités d'innovation réunissant des marques emblématiques de Mondelez telles que Cadbury et Milka, avec celles de Chipita comme 7Days. Un processus d'intégration formel entrera en vigueur au cours des six prochains mois.



Le groupe agroalimentaire américain utilisera les capacités du réseau de distribution de Chipita en Europe centrale et orientale pour améliorer sa propre distribution dans la région, tout en continuant à introduire ses marques dans de nouveaux pays de la région et au-delà.



