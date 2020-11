Mondelez : du progrès dans les emballages recyclables

04/11/2020 | 16:27

Le groupe agroalimentaire américain Mondelez a annoncé mercredi qu'il avait réalisé des progrès 'significatifs' dans la réalisation de ses objectifs en matière de recyclage des emballages.



Le propriétaire des marques Cadbury, Oreo ou Belvita se dit aujourd'hui bien parti pour atteindre son objectif d'utiliser 100% d'emballages 'conçus pour être recyclés' à horizon 2025.



Mondelez estime avoir d'ores et déjà recours à environ 94% d'emballages conçus pour être recyclés dans le cadre de ses activités actuelles, dont tous ses papiers et cartons et une partie de ses plastiques rigides et films plastiques flexibles.



En 2030, plus de la moitié des déchets en plastique de l'Union européenne devront être recyclés et tous les emballages en plastique devront être conçus pour être réutilisés ou recyclés de manière rentable.



Mondelez prévoit que les emballages européens de sa célèbre spécialité fromagère Philadelphia deviennent recyclables dès 2022.



