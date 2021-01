Mondelez : hausse de 8,2% du BPA ajusté au 4e trimestre

Mondelez International a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 8,2% à taux de changes constants au titre du quatrième trimestre 2020, pour atteindre 67 cents, niveau globalement conforme à l'estimation moyenne des analystes.



La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 0,4 point à 16,3%, pour des revenus en hausse de 5,6% à 7,3 milliards de dollars. En organique, ces derniers se sont accrus de 3,2% avec des effets volumes-mix de 1,3 point et prix de 1,9 point.



'Nous entrons en 2021 avec une position forte financièrement et sur un marché qui nous rendent confiants dans notre capacité à réaliser nos objectifs de croissance à long terme en 2021 et au-delà', commente le PDG Dirk Van de Put.



