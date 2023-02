Mondelez met de côté 300 millions d'euros pour résoudre l'enquête antitrust de l'UE

La Commission européenne a ouvert une enquête en janvier de l'année dernière portant sur le commerce parallèle de chocolat, de biscuits et de café de Mondelez entre les pays de l'UE où l'entreprise est un producteur clé dans un marché qui représente des milliards d'euros.

La question est de savoir si l'entreprise américaine a imposé des restrictions sur les langues utilisées sur les emballages et si elle a refusé d'approvisionner certains négociants visant à freiner les importations sur certains marchés.

Mondelez, qui fabrique également les chocolats Cadbury et Toblerone, a déclaré qu'elle avait coopéré à l'enquête et qu'elle était actuellement en pourparlers avec l'autorité européenne chargée de la concurrence afin de parvenir à une résolution négociée et proportionnée.

"Au 31 décembre 2022, la société a enregistré une charge à payer conformément aux PCGR américains de 300 millions d'euros en tant qu'estimation du coût possible pour résoudre cette affaire", a déclaré la société dans un dépôt réglementaire du 31 janvier.

"Il est possible que le passif final soit sensiblement plus élevé que le montant comptabilisé", a-t-elle ajouté.

La Commission peut infliger aux entreprises des amendes allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires mondial pour des violations de la législation antitrust.

(1 $ = 0,9205 euros)