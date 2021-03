Mondelez : objectif de réduction des plastiques vierges

Mondelez International annonce viser une réduction d'au moins 25% de l'utilisation du plastique vierge dans ses emballages en plastique rigide, dans le cadre d'efforts plus larges visant à éliminer, réduire, remplacer et recycler les plastiques dans son portefeuille.



Cet objectif serait atteint grâce à une combinaison de mesures, y compris l'élimination des matières plastiques, l'utilisation accrue de contenu recyclé et l'adoption de modèles de réutilisation pour le portefeuille de l'entreprise où il est logique de le faire.



Le groupe agroalimentaire se déclare également favorable à l'introduction d'un système fédéral de recyclage des États-Unis qui tient compte des différents types d'emballages en plastique utilisés dans l'ensemble de l'industrie aujourd'hui.



