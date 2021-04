Mondelez : projet de culture du cacao durable en Indonésie

Mondelez a annoncé mercredi qu'il allait s'associer au singapourien Olam Food Ingredients en vue de construire en Indonésie la plus grande ferme durable du monde dédiée à la culture du cacao.



Le site, d'une superficie de 2.000 hectares, sera basé sur l'île de Seram, dans une région précédemment victime de la déforestation.



L'exploitation sera notamment équipée de capteurs agricoles et de systèmes d'irrigation et déploiera des technologies soucieuses de l'environnement, rarement utilisées dans le secteur à ce jour, font valoir les deux groupes.



Le projet, qui doit faire office de 'pilote' en vue d'une adoption plus large du modèle dans la région, doit permettre la création de quelque 700 emplois, dont la moitié seront destinés aux femmes.



Les 200 familles appelées à vivre sur ce site bénéficieront en outre d'une couverture santé et d'un accès à l'éducation et à une crèche, en plus d'un logement, de l'électricité et de l'eau courante.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.