Mondelez : ouverture d'un centre pour la culture du cacao

07/10/2020 | 13:39

Le groupe agroalimentaire Mondelēz International -détenteur entre autres des marques Lu, Milka et Cadbury- fait part de l'ouverture d'un centre technique d'agronomie dédié au cacao à la pointe de la technologie à Pasuruan, en Indonésie.



Ce centre lui permettra 'de développer et de promouvoir de meilleures pratiques agricoles dans le domaine du cacao, poursuivant son travail avec les communautés agricoles, les fournisseurs et les partenaires à travers le monde'.



