Mondelez va racheter Ricolino pour 1,3 Mds$

Mondelez International a annoncé lundi qu'elle allait racheter Ricolino, l'entreprise de confiserie de Grupo Bimbo, pour un montant d'environ 1,3 milliard de dollars, alors que le fabricant de chocolat Toblerone prévoit de se développer au Mexique. L'acquisition doublera la taille des activités de Mondelez Mexico et constituera un point d'entrée intéressant dans la catégorie du chocolat, a déclaré la société américaine.



Ricolino a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 500 millions de dollars. La société emploie près de 6 000 personnes, possède quatre usines de fabrication et distribue ses produits dans plusieurs circuits, dont les supermarchés et les magasins de proximité. Ricolino comprend des marques telles que Ricolino, Vero, La Corona et Coronado et fabrique plusieurs produits de confiserie, notamment des sucettes, des guimauves, des chocolats et des gommes.