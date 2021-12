Toblerone porte plainte contre le chocolatier bernois Swissone

Zurich (awp) - Le groupe américain Mondelez, propriétaire de la marque Toblerone, a porté plainte contre le chocolatier bernois Swissone. Ce dernier est accusé "d'exploitation de la réputation", ont rapporté dimanche les journaux de Tamedia.

Mondelez estime qu'il y a un risque de confusion entre les deux marques de chocolat à cause de la forme des barres. Toblerone est vendue dans plus de 100 pays et très connue pour ses barres de chocolat triangulaires en hommage au Cervin, rappelle le groupe américain qui exige que la production de Swissone, détenue par Cocoa Luxury, ne devrait plus être autorisée sous sa forme actuelle.

Le propriétaire de Swissone, Vernon Stuber, réfute toute ressemblance avec Toblerone. Il s'est inspiré de la forme de dunes et de coquillages et non de montagnes pour dessiner les barres Swissone, a-t-il expliqué au Tages-Anzeiger.

M. Stuber souligne dans le quotidien la différence au niveau de la composition. Swissone est fait d'au moins 48% de cacao, tandis que l'ingrédient principal de Toblerone est le sucre.

En été 2020, le groupe Mondelez avait déjà porté plainte contre Swissone en raison du nom utilisé par le chocolat bernois. La syllabe "one", que les deux sociétés portent, avait été la cause de la discorde, rappelle le Tages-Anzeiger. Le tribunal de commerce de Berne avait cependant rejeté cette plainte et le groupe américain avait été obligé de verser une indemnité à Swissone.

lk/al