Mondelez International, Inc. figure parmi les principaux groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - biscuits et snacks (47,1%) : marques Oreo, LU, Prince, Barni, Belvita, Ritz, Tiger, Triscuit, TUC, etc. ; - chocolats (32,4%) : marques Cadbury, Milka, Toblerone, Côte d'Or, 5 Star, Cadbury, Freia, lacta, Marabou, etc. ; - chewing-gums et bonbons (10%) : marques Trident, Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, etc. ; - produits fromagers et produits d'épicerie (6,9%) ; - boissons (3,6%) : jus, thés et boissons en poudre (marque Tang) et boissons maltées (Cadbury Bournvita). A fin 2021, le groupe dispose de 131 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,9%), Amérique du Nord (4%), Europe (38,8%), Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (22,5%) et Amérique latine (9,8%).

Secteur Transformation des aliments