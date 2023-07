MONDI PLC : JPMorgan passe de neutre à achat

Mondi plc est spécialisé dans la production et la commercialisation de papiers et d'emballages. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - emballages (68,1%) : emballages flexibles (53,1% du CA) et emballages en carton ondulé (46,9%) ; - papiers (21%) : papiers de bureau, papiers kraft (n° 1 européen), papiers couchés et non-couchés et pâte à papier ; - matériaux spéciaux (10,9%) : composants pour produits de soins personnels, produits de revêtement, films techniques, etc. A fin 2021, le groupe dispose de plus de 100 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (35,2%), Europe (39,5%), Russie (11,6%), Afrique (6,4%), Amérique du Nord (6,2%), Asie et Australie (1,1%).

Secteur Emballages papier