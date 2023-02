Abrdn passe à la perte ; les ventes au détail d'Ocado chutent

(Alliance News) - Les actions devraient ouvrir à plat mardi à Londres, les investisseurs attendant de connaître les progrès de l'accord entre l'UE et le Royaume-Uni sur la frontière nord-irlandaise.

Le sentiment a été stimulé lundi après l'annonce d'un accord entre le Royaume-Uni et l'UE sur les dispositions commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord.

"L'accord nécessite beaucoup de travail et de ressources supplémentaires, mais c'est le meilleur que l'on puisse obtenir. Hier a donc été une journée remarquablement réussie pour Rishi Sunak, même si le Parti unioniste démocratique a exprimé quelques inquiétudes", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, de la Swissquote Bank.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait se rendre en Irlande du Nord plus tard pour vendre l'accord au DUP.

Dans les premières nouvelles des entreprises, Ocado a déclaré que le revenu annuel était stable en raison d'une baisse des revenus de détail, la valeur du panier des clients ayant diminué, tandis que Croda a annoncé une série de résultats annuels solides.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 9,6 points, 0,1%, à 7 925,51

----------

Hang Seng : baisse de 0,1% à 19 931,37

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 27 445,56

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 258,40

----------

DJIA : clôture en hausse de 72,17 points, 0,2%, à 32 889,09

S&P 500 : clôture en hausse de 0,3% à 3.982,24

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,6% à 11.466,98

----------

EUR : baisse à USD1.0589 (USD1.0591)

GBP : hausse à 1,2047 USD (1,2019 USD)

USD : en hausse à JPY136.30 (JPY136.24)

Or : en baisse à 1 815,44 USD l'once (1 816,96 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 82,68 USD le baril (82,28 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi restent à venir :

11:00 GMT Irlande ventes au détail

12:30 GMT Intervention de Catherine Mann, membre du MPC de la BOE britannique

12:30 GMT UK BOE Chief Economist Huw Pill speaks

09:00 EST Indice des prix immobiliers US

10:00 EST Enquête de conjoncture de la Fed de Richmond aux États-Unis

10:00 EST Indice de confiance des consommateurs américains

----------

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait se rendre en Irlande du Nord plus tard, après avoir décroché un accord avec l'UE qu'il a promis comme étant un "tournant" pour la région après des années de tensions post-Brexit. Le nouvel accord, baptisé "cadre de Windsor", supprime les barrières commerciales de part et d'autre de la mer d'Irlande et accorde un "droit de veto" aux politiciens de Stormont sur la législation européenne - une série de concessions de la part de Bruxelles qui va au-delà de ce que certains attendaient. Mais il prévoit toujours un rôle pour la Cour européenne de justice. Le Parti unioniste démocratique et les députés conservateurs doivent maintenant étudier de près les détails de cet ensemble complexe d'arrangements dans les jours à venir.

----------

Des hausses d'impôts ou des réductions de dépenses seraient nécessaires pour que le gouvernement mette fin aux conflits salariaux dans le secteur public et aux grèves paralysantes, alors que le Royaume-Uni est en passe d'emprunter plus de 30 milliards de livres sterling de moins que prévu cette année, selon un rapport. Le groupe de réflexion Institute for Fiscal Studies a averti que les économies à court terme réalisées grâce au programme d'aide à l'énergie, qui semble moins coûteux que prévu, ainsi que l'amélioration des perspectives économiques, ne permettront pas au gouvernement d'augmenter les salaires du secteur public en fonction de l'inflation. Mais l'IFS a déclaré que le Chancelier Jeremy Hunt pourrait chercher à étendre le programme actuel d'aide à l'énergie dans le prochain budget, ce qui permettrait aux ménages de bénéficier plus longtemps du plafond actuel de 2 500 GBP avant qu'il ne passe à 3 000 GBP par an.

----------

Trois sociétés d'énergie devraient contester devant la High Court britannique la vente de la société d'énergie Bulb à Octopus Energy, qui s'est effondrée. Les fournisseurs rivaux Scottish Power, British Gas et E.ON ont lancé une action en justice concernant la vente, remettant en question la légalité du processus décisionnel du gouvernement concernant la transaction. British Gas est détenue par Centrica, tandis que la société madrilène Iberdrola possède Scottish Power. Ils cherchent à contester deux décisions du ministère des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle prises en octobre pour approuver le rachat et augmenter une facilité de prêt du gouvernement pour aider au transfert de 1,68 milliard de GBP à 3,9 milliards de GBP. Dans des documents judiciaires, les avocats représentant les entreprises énergétiques ont précédemment fait valoir qu'il y avait de "sérieuses questions d'intérêt public" entourant l'opération Bulb.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan réduit Mondi à 'neutre' (surpondération) - objectif de cours de 1 606 (1 823) pence.

----------

Goldman Sachs relève l'objectif de cours d'AB Foods à 2.200 (2.040) pence - 'equal-weight' (pondération égale).

----------

Barclays relève l'objectif de cours de RHI Magnesita à 2 950 (2 750) pence - "surpondération".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

abrdn a déclaré que ses résultats annuels ont été frappés par des conditions de marché "difficiles". Dans "l'une des années d'investissement les plus difficiles de mémoire d'homme". La société d'investissement et gestionnaire d'actifs a déclaré que les sorties nettes se sont étendues à 37,9 milliards de GBP, contre 6,2 milliards de GBP un an plus tôt, alors que les actifs sous gestion et administration ont chuté de 7,8 % pour atteindre 500,0 milliards de GBP. Le revenu net d'exploitation a baissé de 3,9 % à 1,46 milliard GBP, et abrdn est passé d'un bénéfice de 1,12 milliard GBP à une perte avant impôts de 615 millions GBP. Elle a toutefois laissé son dividende inchangé à 14,6p. La société a noté des perspectives incertaines pour les marchés et s'attend à des vents contraires à court terme dus à l'évolution de la demande et des préférences des clients. Séparément, elle a annoncé la cession d'abrdn Capital, son activité de gestion de fonds discrétionnaires, à LGT pour 140 millions GBP. L'entreprise a des actifs sous gestion de 6,1 milliards de livres sterling. abrdn a déclaré avoir rendu 600 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats l'année dernière. elle prévoit de rendre un niveau similaire en 2023. "Nous nous engageons à restituer une proportion significative du capital généré par de nouvelles ventes de participations par le biais de rachats d'actions", a-t-elle déclaré.

----------

Croda International a annoncé une forte croissance annuelle des ventes et des bénéfices. Le fabricant de produits chimiques a déclaré que les ventes ont augmenté de 11 % en glissement annuel, passant de 1,89 milliard de GBP à 2,09 milliards de GBP. Le bénéfice avant impôts a bondi de 90 %, passant de 411,5 millions de GBP à 780 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt ajusté a augmenté de 11 % pour atteindre 496,1 millions GBP. Dans le secteur des produits de consommation, la société a noté une baisse des volumes et des marges au second semestre, en raison du déstockage et des contraintes d'approvisionnement. Dans le secteur des sciences de la vie, la protection des cultures a enregistré de bonnes performances, son pipeline "étendu" de systèmes d'administration non-Covid étant le moteur de la croissance Pharma, ce qui a permis de compenser la baisse des systèmes lipidiques pour les applications Covid-19. À l'horizon 2023, les transactions sont conformes aux attentes et le déstockage devrait prendre fin au cours du premier semestre. Elle s'attend à ce que sa performance soit pondérée vers le second semestre. Croda a relevé son dividende annuel de 8,0 % pour le porter à 108,0 p.

----------

L'épicerie en ligne et la société de technologie d'entreposage Ocado ont déclaré que le revenu du groupe a légèrement augmenté de 0,6 % pour atteindre 2,51 milliards de livres sterling au cours de l'exercice clos le 27 novembre. Tous les segments ont connu une croissance, à l'exception du commerce de détail - sa coentreprise avec Marks & Spencer - qui a chuté de 3,8 %. La croissance "robuste" de la clientèle dans le commerce de détail a été compensée par des paniers de valeur inférieurs, a déclaré la société. Sa perte avant impôts s'est élargie, passant de 176,9 millions de GBP à 500,8 millions de GBP. Aucun dividende n'a été déclaré, comme l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, Ocado prévoit une croissance de la vente au détail dans la moyenne des chiffres pour 2023, la technologie devrait connaître une croissance d'environ 40 % des revenus des frais de la plateforme Smart d'Ocado, et la logistique britannique devrait être "globalement stable".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

L'outsourcer Serco a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 2,5 % en glissement annuel pour atteindre 4,53 milliards de livres sterling en 2022, contre 4,42 milliards de livres sterling, mais qu'il avait baissé de 1 % à taux de change constant. Il a enregistré une baisse des revenus liés à Covid de 480 millions GBP. Si l'on exclut Covid et les devises, le chiffre d'affaires a augmenté de 11 %. Le bénéfice avant impôt a légèrement augmenté, passant de 192,2 millions de GBP à 196,8 millions de GBP. La société a annoncé un nouveau rachat d'actions de 90 millions de GBP pour 2023, et a augmenté son dividende en 2022 de 19 %, à 1,92 pence. Elle a laissé inchangées ses prévisions de revenus et de bénéfices pour 2023, avec des prévisions de bénéfices commerciaux sous-jacents similaires à ceux de 2022, soit 235 millions de GBP.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

AO World a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour l'année se terminant en mars, le détaillant de produits électriques en ligne affirmant que ses mesures visant à réduire les coûts et à améliorer les marges ont porté leurs fruits. Il a également noté une "base de clients sous-jacente résiliente continue" qui a entraîné des marges brutes de détail plus élevées que prévu, ce qui devrait se poursuivre pour les semaines restantes de son exercice financier. Elle s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se situe dans une fourchette de 37,5 millions à 45 millions de livres sterling, ce qui est supérieur à la fourchette précédente de 30 millions à 40 millions de livres sterling.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.