Mondi plc est une société basée au Royaume-Uni qui fabrique des solutions d'emballage et de papier durables par leur conception. Les segments de la société comprennent l'emballage en carton ondulé, l'emballage flexible et le papier fin non couché. Les produits du secteur de l'emballage en carton ondulé comprennent des solutions de carton et de carton ondulé. Les produits du secteur de l'emballage souple comprennent le papier kraft, les sacs en papier, les biens de consommation flexibles, les papiers et films fonctionnels et la pâte à papier. Les produits du segment Papier fin non couché comprennent le papier fin non couché et la pâte à papier. La société offre à ses clients une gamme de produits d'emballage et de papier durables pour plusieurs marchés finaux, tels que la consommation et la vente au détail, le bâtiment et la construction, l'industrie et l'agriculture, et le papier pour l'impression. Les solutions de carton ondulé transformé et les produits d'emballage souples de la société sont principalement livrés aux clients au niveau régional, tandis que la majorité de la pâte à papier, du carton-caisse, du papier kraft et du papier fin non couché est vendue à l'échelle mondiale.

Secteur Emballages papier