Mondo TV France clôture l'exercice 2022 sur une perte ; forte baisse des recettes

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Mondo TV France SA a approuvé mardi les résultats de la société au 31 décembre 2022, un exercice qui s'est soldé par une perte de 200 000 euros en 2022, contre un bénéfice net de 600 000 euros.

Sur l'année, le chiffre d'affaires de Mondo TV France s'élève à 1,3 million d'euros, contre 4,3 millions d'euros en 2021, soit une baisse de 69 %.

En 2022, la valeur de la production de Mondo TV France s'élève à 3,1 millions d'euros, contre 7,5 millions d'euros en 2021, soit une baisse de 59 %.

L'Ebitda est de 600 000 euros, contre 3,9 millions d'euros en 2021. Cette baisse est due à la diminution des revenus, souligne la société.

L'Ebit a été négatif de 200 000 EUR, contre 600 000 EUR en 2021, après une dépréciation et un amortissement de 800 000 EUR, contre 3,3 millions EUR en 2021.

La position financière nette est passée d'une dette nette de 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2021 à une dette nette de 1,4 million d'euros au 31 décembre 2022.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance en 2023 " avec une augmentation substantielle du chiffre d'affaires, un EBITDA de 2,5 millions d'euros et un retour aux bénéfices ". Plus précisément, le chiffre d'affaires devrait atteindre 3,3 millions d'euros, soit une hausse de 154 % par rapport à 2022, l'Ebitda 2,5 millions d'euros, contre 600 000 euros en 2022, et l'Ebit 300 000 euros, contre un résultat négatif de 200 000 euros en 2022.

Mondo TV France a clôturé la séance de mardi dans le rouge de 26% à 0,015 euro par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

