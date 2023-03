La dépréciation conduit Mondo TV à une perte mais confirme ses objectifs

(Alliance News) - Mondo TV Spa a annoncé avoir clôturé l'année 2022 avec une perte de 69,3 millions d'euros, contre un bénéfice de 5,5 millions d'euros l'année précédente.

Ce chiffre tient compte d'une dépréciation exceptionnelle de 73,4 millions d'euros, après laquelle le résultat aurait été positif de 4,1 millions d'euros.

La valeur de production a augmenté de 6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 37,8 millions d'EUR, contre 35,6 millions d'EUR l'année précédente.

L'Ebitda a augmenté de 4 % pour atteindre 25,4 millions d'EUR, contre 24,4 millions d'EUR en 2021.

La situation financière nette au 31 décembre 2022 fait apparaître une dette nette d'environ 12,2 millions d'euros, contre une dette nette d'environ 8,5 millions d'euros au 31 décembre 2021. Les capitaux propres du groupe au 31 décembre 2022 s'élèvent à 14,1 millions d'euros, une baisse principalement due à la dépréciation, contre 80,5 millions d'euros au 31 décembre 2021.

"Le groupe a défini une nouvelle ligne stratégique définie dans le plan d'affaires approuvé par le conseil d'administration du 17 mars, basée sur une réduction significative des investissements et des coûts d'exploitation, l'exploitation de la bibliothèque existante et la focalisation sur les ventes dans les pays occidentaux. Cette ligne a été confirmée dans le budget pour 2023, qui prévoit au niveau consolidé une valeur de production d'environ 17 millions d'euros, un EBITDA de 7 millions d'euros et un bénéfice net d'environ 1 million d'euros", a expliqué le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a également confirmé les objectifs pour la période de cinq ans 2023-2027, qui prévoient une valeur de production à la fin du plan d'environ 22 millions d'euros, avec un TCAC d'environ 7 % par rapport à la première année du plan, un bénéfice net de 3 millions d'euros avec un TCAC d'environ 30 % par rapport à la première année du plan, un PFN positif à la fin du plan et des capitaux propres consolidés à la fin du plan qui devraient s'élever à 28 millions d'euros.

"Le nouveau plan prévoit une concentration sur les ventes dans les pays occidentaux, à l'exclusion de la Chine et de la Russie, et une réduction significative des investissements, avec un Capex annuel inférieur à 5 millions d'euros. Les lancements de Grisù et Agent203, les produits phares du groupe, sont confirmés en 2023."

L'action Mondo TV a clôturé vendredi en hausse de 6,0 % à 0,37 EUR par action.

