Mondo TV, le meilleur ; Gequity, le dernier

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants du Small-Cap vendredi après-midi sur la Piazza Affari.

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

Mondo TV prend la première place avec un gain de 8,0% à 0,68 EUR par action. Le titre est en hausse de 39% au cours du dernier mois et de 19% au cours des six derniers mois, mais a perdu 36% au cours de l'année dernière.

Aquafil s'est également bien comportée, avec une hausse de 6,1 %. La société a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'exercice 2022 avec un bénéfice net qui a presque triplé, passant de 10,7 millions d'euros l'année précédente à 29,2 millions d'euros.

Les revenus ont augmenté de 20 %, passant de 56,7 millions d'euros à 684,1 millions d'euros. Cette évolution s'explique à la fois par l'augmentation des prix de vente qui, sur l'ensemble de l'exercice, a presque entièrement compensé la très forte augmentation des coûts des matières premières et de la plupart des biens et services, et par une meilleure répartition des ventes.

FTSE SMALL CAP - LOSERS

Gequity occupe la dernière place, abandonnant 5,0%. Le titre a perdu 6,6% au cours des trente derniers jours et 42% au cours des douze derniers mois.

