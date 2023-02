Mondo TV reçoit une demande de conversion de 3 obligations d'Atlas et en émet une.

(Alliance News) - Mondo TV Spa a annoncé vendredi qu'elle avait reçu une demande d'Atlas Capital Markets pour convertir trois des 23 obligations émises entre le 25 mai et le 23 décembre 2022 et en émettre une autre.

L'émission a eu lieu dans le cadre de l'accord d'investissement par lequel Atlas s'est engagé à souscrire, directement ou par l'intermédiaire d'une partie désignée, en deux tranches et uniquement à la suite de demandes de souscription spécifiques faites par la société, 38 obligations convertibles en actions d'une valeur de 250 000 euros chacune.

Après la renonciation à la deuxième tranche de 10 obligations et en tenant compte de la nouvelle émission d'une obligation, la société précise que 24 obligations ont été émises à ce jour, et qu'il en reste donc 4 à émettre. En outre, sur ces 24 obligations émises, dix-huit ont déjà été converties par Atlas avant les trois qui font l'objet de cette dernière conversion, et il en reste donc trois à convertir.

Le prix de conversion est de 0,4010 euro par action, de sorte que les obligations soumises à conversion donnent droit à leur détenteur de souscrire à 1,8 million d'actions ordinaires de Mondo TV.

Vendredi, Mondo TV a clôturé dans le vert de 6,0% à 0,53 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

