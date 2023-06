Mondo TV signe un accord avec Voozclub pour la troisième saison de Canimals

(Alliance News) - Mondo TV Spa a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord préliminaire pour produire, avec Voozclub, la troisième saison de la série Canimals.

Les séries précédentes ont été vendues dans de nombreux pays et diffusées sur des chaînes de premier plan telles que ITV, RAI, Canal+, Hulu et Netflix.

Voozclub, fondé en 2009 et basé à Séoul, en Corée du Sud, est l'un des principaux développeurs de propriété intellectuelle internationale à succès, notamment Pucca et Canimals. Avec cet accord, les deux sociétés s'engagent à présenter la nouvelle saison en avant-première lors des prochains salons internationaux, à commencer par Mipjunior et Mipcom en octobre.

"L'objectif de cette collaboration est de coproduire et de porter à l'écran la nouvelle saison très attendue de Canimals d'ici l'automne 2024. Une grande satisfaction a été exprimée par la société pour la consolidation des relations d'affaires avec des acteurs coréens de premier plan", a commenté Mondo TV.

L'action de Mondo TV est en hausse de 0,5 %, à 0,41 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

