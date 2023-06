Mondo TV signe un accord de vente en Chine avec JYS Media

(Alliance News) - Mondo TV Spa a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord de vente avec la société chinoise JYS Media pour la vente des séries préscolaires Lulu Brum Brum et One Love.

L'accord de vente, d'une durée de sept ans à compter du 1er juin, prévoit le paiement d'une redevance pour l'acquisition des droits de distribution. JYS Media, filiale du groupe Huace, est une société de renommée internationale spécialisée dans la gestion, l'exploitation et la commercialisation en ligne de contenus vidéo en Chine.

JYS possède un catalogue de plus de 15 000 heures de contenu et vise à établir et à maintenir des relations commerciales stables et à long terme avec les plateformes et les diffuseurs chinois.

Mondo TV est dans le vert de 0,2 pour cent à 0,42 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

