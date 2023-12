Mondo TV SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur du divertissement télévisuel. L'activité principale de la société est la production, la distribution et l'octroi de licences pour des séries télévisées, des séries de dessins animés et des longs métrages d'animation. Mondo TV SpA contrôle la production de ses animations, du storyboard au montage final. En outre, la société produit des longs métrages pour la télévision et le cinéma. Avec ses filiales, la société est également impliquée dans l'édition de livres et d'albums d'autocollants, et dans la distribution de disques de musique, y compris les cassettes et les disques compacts. La société opère par le biais de nombreuses filiales et sociétés affiliées, dont Mondo TV France SA et Doro TV Merchandising Srl, entre autres. En janvier 2014, elle a lancé une nouvelle coproduction avec les Taïwanais, Xanthus Studio dans la zone chinoise.

Secteur Production de spectacles