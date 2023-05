Les marchés à terme en hausse après le ralentissement de l'IPC américain

(Alliance News) - Jeudi, les marchés boursiers européens se dirigent vers une ouverture à la hausse après que l'inflation américaine se soit encore ralentie en avril, renforçant les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale mettra fin à son cycle agressif de resserrement monétaire le mois prochain.

Les investisseurs attendent maintenant la décision de la Banque d'Angleterre en fin de matinée, où les taux d'intérêt devraient être relevés de 25 points de base à 4,5 pour cent, alors que le Royaume-Uni continue à se débattre avec une inflation nettement plus élevée.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir clôturé dans le rouge de 0,4 pour cent la nuit dernière, est en hausse de 25,00 points selon les contrats à terme de la plateforme IG.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 28,00 points, le FTSE 100 de Londres de 17,00 points, tandis que le DAX 40 de Francfort a affiché une hausse de 50,00 points.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a terminé la nuit dernière en baisse de 0,9 % à 42 941,71, le Small-Cap a cédé 0,4 % à 28 480,64, et l'Italie Growth a cédé 0,3 % à 9 107,55.

Sur le Mib hier soir, Banca Mediolanum a cédé 2,2% et a terminé parmi les plus mauvaises performances. Mercredi, elle a annoncé qu'elle avait approuvé le rapport de gestion au 31 mars, qui montre un bénéfice net de 178,2 millions d'euros contre 112,3 millions d'euros au T1 2022, soit une hausse de 59%.

Le conseil d'administration du groupe Hera - qui a clôturé en hausse de 0,7% - a approuvé mercredi les résultats consolidés du premier trimestre 2023, qui s'achève sur un bénéfice net en hausse à 140,3 millions d'euros, contre 138,6 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires du groupe s'est quant à lui établi à 128,2 millions d'euros, contre 127,3 millions d'euros au 31 mars 2022.

Le conseil d'administration d'Infrastrutture Wireless Italiane - dans le rouge de 1,5% - a examiné et approuvé le rapport intermédiaire pour les trois mois clos le 31 mars 2023, avec un bénéfice net s'élevant à 82,9 M EUR, en hausse de 22% par rapport à la même période en 2022.

Parmi les haussiers, qui sont majoritaires, TIM a progressé, dans le vert, de 3,9%, suivi par ERG, qui a clôturé en hausse de 3,8%. Les deux entreprises ont annoncé mardi avoir signé, via leurs filiales respectives ERG Power Generation et Telenergia, un nouvel accord de 9 ans pour la fourniture d'environ 200 GWh/an d'énergie verte pour la période 2023-2031.

Sur le Mid-Cap, Saras a clôturé en hausse de 4,9% après avoir annoncé mercredi un bénéfice net de 139,1 millions d'euros au premier trimestre de l'année, en hausse par rapport à 76,6 millions d'euros au premier trimestre 2022. L'EBITDA publié s'est élevé à 246,4 millions d'euros, contre 156,3 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Fincantieri a suivi, clôturant en hausse de 4,0% après avoir approuvé les informations financières intermédiaires au 31 mars mardi, avec des revenus et des revenus du premier trimestre 2023 de 1,76 milliard d'euros, en hausse de 4,9% par rapport à la même période en 2022.

Autogrill a clôturé dans le vert de 0,3% après avoir rapporté mardi que les revenus du premier trimestre ont augmenté à 1,03 milliard d'euros, soit 40%, par rapport à 719,8 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Acea, en hausse de 1,7 %, a également affiché un gain de 1,7 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait approuvé les données d'exploitation du premier trimestre dans lequel la société a déclaré des revenus de 1,24 milliard d'euros, en hausse de 4,0 % par rapport à 1,19 milliard d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 73 millions d'euros, soit une baisse de 27 % par rapport à 99 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Unieuro a terminé en queue de peloton et a cédé 8,0 %.

Tesmec a reculé de 5,4% après avoir publié un chiffre d'affaires de 57,5 millions d'euros au premier trimestre, en hausse par rapport aux 55,9 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. L'Ebitda s'est établi à 7,0 millions d'euros, contre 8,3 millions d'euros au 31 mars 2022, en ligne avec les attentes pour la période.

Le conseil d'administration d'Aeffe - dans le rouge de 6,2 pour cent - a publié ses résultats pour le premier trimestre de l'année mercredi, faisant état d'une perte nette de 300 000 euros par rapport à un bénéfice de 8,9 millions d'euros au cours de la même période de 2022. Les revenus consolidés se sont élevés à 93,2 millions d'euros, en baisse par rapport à 101,6 millions d'euros au premier trimestre 2022,

Tinexta a rapporté mercredi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 10% en glissement annuel à 86,1 millions d'euros, contre 78,2 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente. L'Ebitda a augmenté de 17% à 13,5 millions d'euros contre 11,6 millions d'euros, tandis que le chiffre ajusté a augmenté à 15,0 millions d'euros contre 14,5 millions d'euros.

Fiera Milano - dans le vert de 1,9% - a déclaré mercredi qu'il a affiché un bénéfice net de 8,4 millions d'euros pour le premier trimestre de l'année, une amélioration par rapport à une perte de 12,9 millions d'euros au premier trimestre 2022. Les revenus se sont élevés à 48,1 millions d'euros, contre 23,5 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Parmi les PME, Finanza.Tech, en hausse de 18%, et Italia Independent, qui a clôturé en hausse de 22%, ont volé.

Mondo TV Suisse - dans le vert de 0,9% - a annoncé mardi qu'elle avait signé un protocole d'entente avec la société chinoise Youxin Agogo (Hangzhou) Culture and Media Ltd pour la production et l'exploitation de la série IP Robot Trains. Le contrat représente environ 50 % du chiffre d'affaires de Mondo TV Suisse estimé pour 2023.

Relatech a clôturé dans le vert, avec une hausse de 2,8 %. Elle a déclaré mercredi avoir examiné les chiffres de gestion au 31 mars, qui montrent un chiffre d'affaires consolidé à la fin du premier trimestre d'environ 24 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros - en hausse d'environ 130% - par rapport au premier trimestre 2022.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a baissé de 0,1 %, le Nasdaq a progressé de 1,0 %, tandis que le S&P 500 a clôturé dans le vert de 0,5 %.

Sur les marchés asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,7 %, le Shanghai Composite de 0,2 %, et le Nikkei a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0972 USD contre 1,0972 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2619 USD contre 1,2615 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 77,14 USD contre 76,82 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 032,29 USD l'once contre 2 023,19 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 1200 CEST l'indice Thomson Reuters Ipsos Global Monthly Primary Consumer Sentiment Index pour l'Italie, la France et l'Allemagne sera publié.

A 1300 CEST, la Banque d'Angleterre publiera sa décision sur les taux d'intérêt et à 1300 CEST, le rapport mensuel de l'OPEP sera publié.

Dans l'après-midi, à 1430 CEST, les États-Unis publieront l'indice des prix à la production et les données sur le chômage.

De nombreux résultats sont attendus sur la Piazza Affari, notamment A2A, Banca Generali, Banca Ifis et BFF Bank, entre autres.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

