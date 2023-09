(Alliance News) - Le conseil d'administration de Mondo TV Suisse Spa a approuvé vendredi les résultats semestriels au 30 juin, faisant état d'une perte de 198 000 CHF, contre un bénéfice de 71 000 CHF au 30 juin 2022.

Les revenus se sont élevés à 230 000 CHF, contre 531 000 CHF au 30 juin 2022.

L'Ebitda était négatif de 97 000 CHF, contre un bénéfice de 245 000 CHF au 30 juin 2022.

L'Ebit est également négatif à 158 000 CHF, contre un chiffre positif de 178 000 CHF au 30 juin 2022.

La position financière nette était de 479 000 CHF de dettes contre 480 000 CHF de liquidités au 31 décembre 2022.

La société "s'attend à un redressement au second semestre et à une clôture avec un bénéfice pour l'ensemble de l'année supérieur à l'année précédente grâce au démarrage de l'exploitation de la licence de la série animée Grisù et aux ventes de la série Robot Trains".

Le cours de l'action de Mondo TV Suisse a clôturé à 0,47 EUR par action vendredi.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.