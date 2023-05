Mondo TV Suisse, un accord avec la Chine qui représente la moitié du chiffre d'affaires de 2023

(Alliance News) - Mondo TV Suisse SA a annoncé mardi avoir signé un protocole d'accord avec la société chinoise Youxin Agogo (Hangzhou) Culture and Media Ltd pour la production et l'exploitation de la série IP Robot Trains.

L'accord, d'une durée initiale de huit ans, prévoit le paiement d'une redevance forfaitaire pour la distribution en Chine et dans certains territoires d'Asie des séries déjà produites et la production d'une nouvelle saison de Robot Trains.

Le contrat représente environ 50 % du chiffre d'affaires estimé de Mondo TV Suisse en 2023.

"Cet accord commercial confirme l'intérêt des produits de Mondo TV pour le marché asiatique et chinois en particulier", commente la société.

L'action de Mondo TV Suisse reste inchangée à 0,44 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

