Les dirigeants financiers mexicains prévoient une réforme de la bourse pour freiner l'exode.

La principale bourse du Mexique, la BMV, cherche à attirer les introductions en bourse. Récemment, plusieurs entreprises de premier plan ont décidé de retirer leurs actions de la cote de la bourse. Il s'agit notamment de la société de courtage Monex, de la compagnie aérienne Aeromexico et du détaillant Sanborns de Carlos Slim.

Le président exécutif de l'Association mexicaine des institutions boursières (AMIB), Alvaro Garcia Pimentel, a déclaré à Reuters que l'institution travaille à proposer un projet de loi qui permettrait aux petites entreprises de coter leurs dettes et leurs actions plus rapidement et à moindre coût.

"Nous avons construit ce projet pour que les petites entreprises puissent émettre des dettes et bénéficier du même traitement fiscal que les offres publiques de dettes et d'actions", a-t-il déclaré, précisant que les taux seraient plus compétitifs et le financement à plus long terme.

Il a déclaré que la proposition, élaborée avec le gouvernement et les bourses BMV et BIVA, devrait être présentée au Congrès ce mois-ci.

Le ministère des Finances du Mexique a déclaré qu'il "travaille en étroite collaboration avec la BMV pour renforcer le marché financier (du pays)".

Le BMV et le BIVA n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, bien que le PDG du BIVA ait parlé de la réforme prévue lors d'une conférence la semaine dernière.

Garcia a déclaré à Reuters que les groupes allaient probablement créer une autre proposition, cette fois-ci axée sur les fonds spéculatifs.

"Cela créerait une nouvelle loi permettant aux fonds de participer par le biais d'opérations de couverture, de produits dérivés et d'effets de levier directs", a-t-il dit, précisant que l'AMIB était en pourparlers avec le gouvernement.

Luis Gonzali, un gestionnaire d'actifs institutionnels, a déclaré que si le projet de loi est adopté, il n'attirera pas seulement de nouvelles entreprises mais rendra le marché financier mexicain plus "dynamique."

"La mesure atténuerait dans une certaine mesure ce que nous observons depuis de nombreuses années : une tendance à la radiation et peu d'entreprises participant au secteur financier mexicain", a-t-il ajouté.