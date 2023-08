Moneyboxx Finance Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde. La société est engagée dans la fourniture de prêts commerciaux de faible montant aux micro et petites entreprises. Elle répond aux besoins de crédit non satisfaits des micro et petites entreprises dans les villes de niveau III et au-delà et dans les zones rurales. Son produit comprend le Moneyboxx Vyapar Loan (Unsecured) où la société fournit un montant de prêt avec une durée, qui varie d'environ 12 mois à 24 mois. La société répond aux besoins de crédit des micro-entrepreneurs dans divers segments, tels que le bétail, les kiranas, les commerçants de détail et les micro-fabricants. Elle exploite environ 22 succursales dans quatre États, dont le Rajasthan, le Madhya Pradesh, l'Haryana et le Punjab.

Secteur Services financiers aux entreprises