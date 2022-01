Exclusif - MoneyGram examine les offres de capital-investissement - sources

La société basée à Dallas s'est lancée dans un examen de ses options après que Madison Dearborn a proposé 10,50 dollars par action en espèces pour l'acquérir, ont indiqué les sources. Advent avait également exprimé l'an dernier son intérêt pour le rachat de la société, ont ajouté les sources.

MoneyGram a fixé la date limite du 24 janvier pour recevoir des offres d'acquisition contraignantes, et prévoit de décider s'il se vendra lui-même dans les prochains jours, selon les sources.

Le montant de la vente de MoneyGram, l'une des plus grandes sociétés de transfert d'argent au monde avec une valeur de marché de 850 millions de dollars, n'est pas encore connu.

Les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de cette affaire confidentielle, ont prévenu qu'aucun accord n'est certain.

Les porte-parole de MoneyGram, Madison Dearborn, Siris et Advent n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

MoneyGram est devenu une cible d'acquisition car la concurrence intense de ses rivaux numériques tels que Remitly Global Inc et Revolut a pesé sur sa capacité à capitaliser sur le marché croissant des paiements et des transferts de fonds.

MoneyGram, qui, selon son site web, a servi 150 millions de personnes au cours des cinq dernières années, s'est concentré sur les paiements numériques comme domaine de croissance. En octobre, elle a annoncé un partenariat blockchain qui s'appuie sur l'USD Coin de l'entreprise de technologie financière Circle, l'une des monnaies numériques en dollars dont la croissance est la plus rapide au monde. Au début du mois, elle a dévoilé un autre partenariat avec la société japonaise de technologie financière Digital Wallet Corp pour faciliter les transferts d'argent internationaux.

Un accord de 1,2 milliard de dollars pour l'acquisition de MoneyGram par la société chinoise Ant Financial a été bloqué par les États-Unis en janvier 2018 pour des raisons de sécurité nationale. Les actions de MoneyGram ont pris un coup en conséquence, mais ont depuis récupéré. Elles ont bondi de 43 % au cours des 12 derniers mois, contre une hausse de 2 % pour l'indice Nasdaq Composite.