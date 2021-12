La société de rachat Madison Dearborn approche MoneyGram avec une offre d'acquisition - sources

La société de capital-investissement Madison Dearborn Partners LLC a proposé une offre d'acquisition à MoneyGram International Inc, l'une des plus grandes sociétés de transfert d'argent au monde, ont déclaré mercredi deux personnes au fait de la question.

La société basée à Dallas est devenue une cible d'acquisition car la concurrence intense dans le secteur de rivaux numériques tels que Remitly Global Inc et Revolut a pesé sur sa capacité à capitaliser sur le marché croissant des paiements et des transferts de fonds.

Il n'y a aucune certitude que MoneyGram, dont la valeur marchande est d'environ 700 millions de dollars et qui a 800 millions de dollars de dettes nettes de liquidités, accepte un quelconque accord, ont déclaré les sources. La société a engagé des discussions avec des acheteurs potentiels à plusieurs reprises au cours des dernières années, y compris en 2019, a rapporté Reuters https://www.reuters.com/article/us-moneygram-intl-m-a-exclusive-idINKCN1PJ2GV.

Madison Dearborn a refusé de commenter, tandis que les porte-parole de MoneyGram n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

MoneyGram, qui, selon son site Web, a servi 150 millions de personnes au cours des cinq dernières années, s'est concentré sur les paiements numériques comme un domaine de croissance. En octobre, elle a annoncé un partenariat blockchain qui s'appuie sur le USD Coin de l'entreprise de technologie financière Circle, l'une des monnaies numériques en dollars dont la croissance est la plus rapide au monde.

Un accord de 1,2 milliard de dollars pour l'acquisition de MoneyGram par la société chinoise Ant Financial a été bloqué par les États-Unis en janvier 2018 pour des raisons de sécurité nationale. Les actions de MoneyGram ont pris un coup en conséquence, mais ont depuis récupéré. Elles sont en hausse de 28 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 18 % pour l'intérêt du Nasdaq Composite.

La société a déclaré un bénéfice d'exploitation de 26,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre 36,6 millions de dollars il y a un an, dans un contexte de hausse des dépenses transactionnelles.